Když už jsme šťastní, neumíme si to užít, říká populární spisovatelka Twardzik

Momentálně v kinech běží snímek V létě ti řeknu, jak se mám, natočený podle vaší předlohy. Odehrává se převážně v zimě, tak proč to léto v názvu?

Parta kamarádů vstupuje do nového roku, aniž by tušila, že se jim život během šesti nastávajících měsíců otočí vzhůru nohama. V létě se sejdou a všechno je úplně jiné. Je pravda, že název lépe sedí na knížku, na jejíž motivy vznikl scénář a která končí tak, že přátelství nevydrží a parta se rozpadne. Od začátku jsem však věděla, že konec filmu bude muset být jiný, ale myslím, že to ději prospělo. V životě se také občas brodíme bahnem, ale pak jsme schopni zabojovat, přehodnotit věci a změnit je k lepšímu. V této době máme kolem sebe tolik zlého, že je zbytečné přenášet negativní emoce ještě na plátno.

Vztahu prospívá, když jsou partneři i dobří přátelé a mají společné zájmy.