Nesmím brečet s klientem, říká právnička a spisovatelka Daniela Kovářová

Vaše kniha se jmenuje Vztahy aneb 7+1 osudových omylů. Po odborných publikacích, povídkách či detektivkách je to hodně jiný soudek. Co vás na sepsání vztahové příručky lákalo?

Řekla jsem si, že nazrál čas, abych zkusila předat to, co jsem se za třicet let advokátní praxe naučila od svých klientů. Se vztahovými příběhy se setkávám celou svoji profesní dráhu a vidím, že lidé dělají stejné chyby, kvůli kterým jim kolabují vztahy. A nezřídka je opakují stále dokola. Mám třeba klienta, kterého jsem rozváděla třikrát, a vždycky si vzal stejný typ ženy a kopíroval podobný vztahový vzorec.

Zamkněte mě doma a umřu. Potřebuji s lidmi komunikovat, mám italské nutkání se jich dotýkat. Daniela Kovářová právnička a spisovatelka