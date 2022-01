Milostné návraty: kvůli vášnivému sexu ani dětem se k ex nevracejte

Konce vztahů jsou vždy bolestné. Jen zřídka se stane, že se na rozchodu domluví oba a chtějí ho oba stejně. Obvyklejší bývá, že jeden je ten opuštěný.

„Většinou je jeden z partnerů ten, komu bylo oznámeno, že je konec. Stává se, že i očividné náznaky blížícího se konce přehlížel, a tak je v šoku, když mu jeho protějšek oznámí, že už ve vztahu pokračovat nechce. Právě tento znevýhodněný partner chová velmi často, ještě dlouho poté, ke svému bývalému hluboké city. Teprve si potřebuje projít všemi rozchodovými i porozchodovými fázemi,“ říká americká vztahová koučka Nela Raglis. Podle ní je ten opuštěný ještě několik měsíců nebo dokonce let náchylný k tomu, že by se do vztahu vrátil, jen kdyby ten druhý kývl.

Do stejné řeky

„Říká se, že dvakrát do téže řeky nevstoupíš. Z mého pohledu bych to nebrala jako pravidlo, ale je pravda, že slepované vztahy málokdy vydrží. Pokud tedy zvažujete, že se ke svému ex vrátíte, měli byste mít opravdu pádný důvod. Vůbec není od věci vyhledat při takovém rozhodování psychologa nebo vztahového kouče, který vás na celou situaci nechá nahlédnout trochu jinýma očima,“ pokračuje koučka.

A jaká by tedy měla být kritéria? Především byste se neměli vracet k bývalému plni emocí, ať už vzteku, s podprahovou myšlenkou, že teď mu ukážete, nebo plni nenaplněné lásky a smutku. V obou případech partner vše rychle odhalí a následuje rozchod číslo dva.

Dobrá není ani samota. Pokud jste skončili vztah po mnoha letech a vy nejste schopni být sami či nedokážete vyplnit volný čas, určitě to není dobrý důvod k návratu. Jestli k expartnerovi něco cítíte, řekněte mu, že o návratu musíte přemýšlet a chcete od něj dostatečně dlouhý čas na rozmyšlenou. Ten využijte k tomu, že se dáte dohromady, stabilizujete psychiku i emoce. Naučte se užívat si svobodného života a pak se teprve rozhodněte.

Pokud jste v klidu, máte život srovnaný a pocit, že to chcete znovu zkusit, stále přetrvává, určitě vztah neobnovujte vášnivým sexem. Ten by měl přijít až poté, co si v klidu sednete a pořádně proberete, co bylo příčinou rozchodu, a jak to zařídit, aby se to už neopakovalo.

Mnoho párů se k sobě vrací kvůli dětem, ale to není dobrý důvod dávat se znovu dohromady a potenciálně ničit jeden druhému život. Děti vás potřebují oba, měli byste být dobří přátelé a vychovávat je ve shodě a pohodě. „Pokud znovu vstoupíte do partnerství, měli byste se především respektovat a společně odhalit příčiny předchozího krachu...“ říká Raglis.

Emoce jsou špatný rádce

„Petra jsem milovala, znali jsme se odjakživa a na střední se do sebe zamilovali. Když odešel do Prahy na vysokou, ani mě nenapadlo uvažovat o konci vztahu,“ vypráví svůj příběh čtenářka Eva (29).

„Říkala jsem si a naivně věřila, že když se uvidíme o víkendu, není důvod nic končit. První dva roky bylo vše v pohodě, vlastně nám prospělo, že jsme nebyli jako siamská dvojčata. Jenže pak Petr někoho potkal ve škole a náš vztah se začal silně ochlazovat. Dnes s odstupem několika let vím, že to bylo jen přirozené, ale tehdy, i když jsem cítila, že se něco děje, jsem si nechtěla rozchod připustit ani náhodou. Petr přestal jezdit domů a nakonec se se mnou rozešel dost srabácky, a sice po telefonu. Úplně jsem se zhroutila, jela za ním do Prahy, našla ho na koleji a udělala mu scénu. Chovala jsem se vážně hrozně. Ani po návratu domů jsem na něj ale nemohla zapomenout. On měl asi výčitky svědomí, a tak se stalo, že jsme se k sobě za pár měsíců vrátili. Nejprve jsem byla nadšená, tolik jsem po něm toužila. Jenže to nebyl hezký vztah, vlastně mi připadalo, že se mnou vůbec být nechce. A pak se mi naštěstí rozsvítilo... Přišel rozchod číslo dva, ten už byl definitivní.“