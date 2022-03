Jedu dál a řídím se heslem Meky naveky, říká Kateřina Žbirková

Nebylo jí ještě osmnáct, když šla dělat pro školní časopis rozhovor s hvězdou československého popu Miroslavem (Mekym) Žbirkou. Tehdy ji ani nenapadlo, že z toho bude láska na celý život. Text sice nikdy nevyšel, ale v rozhovoru pokračovali sedmatřicet let. Až do loňského listopadu, kdy zpěvák zemřel. S vdovou Kateřinou Žbirkovou jsme si povídali o jejich společných začátcích, manželství, svérázném londýnském „strýkovi“ Davovi, vzácné kytaře, s níž musela letět do Anglie, i o nové desce.