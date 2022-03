Langmajer starší: Rodinné vztahy máme komplikované, život nám servíruje výzvy

Kromě toho, že se už šest let otužujete, děláte taky plavčíka v plzeňském bazénu. Ve které vodě teď trávíte víc času?

Těžko říci, protože otužování už se nevěnuju tak intenzivně jako dřív, kdy jsem si naprosto mylně myslel, že čím víc, tím líp. Tak tomu není. Protože kdykoliv do té studené vody vlezete, tělo dostane ťafku a musí se pak z toho zase vzpamatovat. A na to já jsem nemyslel a přestal jsem se pak posouvat dál.

Je z něj opravdu vyzrálý herec. To musím říct, i když jsme teď zrovna ve při a už rok jsme se neviděli. Jiří Langmajer starší o synovi Jiřím