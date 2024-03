Pod nadvládou Berana přijdou změny. Lvi podlehnou vášni, Štírům hrozí úrazy

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Slunce vstupuje do znamení Berana v době, kdy začíná astronomické jaro. Pro astrology je to čas, kdy se vše opět rodí a začíná opravdový nový rok. Dobrou zprávou pro všechny je příznivé postavení nebeských těles, které je pozitivním příslibem pro následujících dvanáct měsíců. Během putování Slunce znamením Berana se sice budou střídat horší a lepší období, ale to dobré by mělo převažovat.