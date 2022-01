Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Když jste pod stromečkem nenašli vytoužený dárek, vůbec to neznamená, že vás partner nemiluje. Prostě jste přání nedali jasně najevo. Místo toho, že se budete mračit na celý svět a necháte blízké tápat, co vám přelítlo přes nos, rovnou povězte, co chcete k narozeninám, třeba i zpětně. Případně si věc jednoduše pořiďte sami.