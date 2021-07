Kontakty potřebujeme a doteky nejvíc. Jinak chátráme fyzicky i psychicky

Nezáleží, zdali je vám 30, 40, 50 let, láskyplné dotyky má rád a potřebuje každý.

Vzpomenete si, kdy vás partner naposledy objal, pohladil nebo vám dal letmý polibek na čelo? A kdy jste to samé udělala jemu? Jestli ve své paměti nemusíte pátrat dlouho, protože je ve vaší domácnosti intimita ve smyslu prostých doteků něco zcela běžného, máte skvěle našlápnuto na pohodovou cestu společným životem. Ono se sice dost často říká, že základem je fungující sex, v mnoha ohledech to ovšem není tak úplně pravda. Častokrát bývá ten poměrně obyčejný a neprávem podceňovaný dotek tím podstatným a nejmocnějším. Proč by se neměl vytrácet z našeho partnerského života a jaké benefity nám vlastně může přinést?

Maličkost s velkým efektem

Podle psychoterapeuta Luciana Kantora jsou dotek, objetí a pohlazení základními prostředky neverbálního vyjádření vzájemnosti, které jsou společné nám všem. Od našeho narození je dotek nositelem pocitu bezpečí a láskyplné péče. Pro nás savce je prý natolik důležitý, že jsme ochotni jej upřednostnit dokonce i před výživou.

„Obecně známý pokus ukázal, že malé opičky preferovaly chlupatou atrapu, do které se mohly schoulit, před drátěným modelem obsahujícím savičky s mlékem. Bez doteku není možný pocit vzájemnosti. Vždyť romantickou představou spokojeného páru jsou stařečci, kteří se drží za ruce, a to mluví za vše.“

Stačí si jen uvědomit, jaký pocit tato zdánlivá maličkost vyvolává ve vás. Třeba když se vrátíte po mizerném pracovním dni domů a vaše polovička vám projeví podporu tím, že vás pohladí po vlasech nebo srdečně obejme. Není vám hned významně lépe? Příjemně se ale určitě cítíte i ve chvíli, kdy si náklonnost fyzicky vyjadřujete, aniž byste v zaměstnání čelila nějakým svízelným situacím. Prostě se jen tak dotknete – protože chcete dát najevo vnímání přítomnosti toho druhého nebo protože si ho vážíte. Nebo zkrátka z nějakého úplně prostého důvodu, třeba když se vzájemně připletete do cesty při běžných domácích činnostech.

Zpět ale k blaženým pocitům, které ve vás zmíněný dotek vyvolává. Má je na svědomí hormon oxytocin (často také nazývaný hormonem důvěry a lásky). Při láskyplném tělesném kontaktu se jeho hladina zvyšuje a zároveň klesá hladina stresových hormonů. Výzkumy ukazují, že ženy, jež jsou v partnerství spokojené, mají jeho hladinu vyšší než ty, které jsou single nebo v nefunkčním vztahu. V knize Dotýkání dovoleno! autorka Monika Nevolová vysvětluje, proč je tato chemická látka v mozku vlastně tak důležitá: „Oxytocin má širokou škálu nejrůznějších účinků v mnoha orgánech, například v srdci nebo mozku. Pozitivně ovlivňuje procesy učení a paměti, sociální a rodičovské chování, odpovědi na stres, vytváření partnerských svazků a významný vliv má i na léčení zhoubných nádorů.“ Dotek, který je důležitý pro fyzické, emoční i sociální zdraví, zkrátka potřebuje téměř každý z nás. Bez ohledu na pohlaví či věk.