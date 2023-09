Žena v rámci terapie muže kope i fackuje. Léčí tím jejich traumata

„U spousty mužů by vás ani nenapadlo, že by mohli mít úzkosti a deprese. Jsou vysoce postavení, mají skvělý příjem a krásnou rodinu. Přesto jsou někde uvnitř nešťastní a frustrovaní. A za jejich problémy stojí šikana, kterou prožívali v dětství. Když s nimi tyto situace prožiji znovu, je to pro ně terapie,“ říká kráska.

Během terapie dělá vše tak, jak to muži prožili v minulosti. A to včetně fyzických trestů jako je kopání, facky, plivání a jiné nepříjemnosti. „Chtějí být ponižováni. Líbí se jim to a zároveň jim to pomáhá. Přátelům by nikdy nepřiznali, co si nechají provádět. Stále se za to stydí, ale tvrdí, že se díky tomu stávají lepšími,“ pokračovala žena. O svých bizarních příbězích pravidelně informuje své fanoušky na Instagramu.

S muži se většinou setkává osobně. S některými má ovšem i online „sezení“. V rámci terapie ji někteří muži prosí, aby na ně byla nepříjemná a sprostá a nadávala jim. „Potřebují se zase cítit jako malí kluci, protože s nimi v dospělosti tímto způsobem už nikdo nejedná,“ dodala.