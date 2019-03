Od floutka si poroučet nenechám! Ve Výměně manželek se křičelo i plakalo

Gábina (41) a Robert (41) jsou spolu už dvacet let. Žijí v domku, který rekonstruují, se dvěma dětmi (13 a 8), třetí syn přijíždí jen na víkendy a přes týden je v práci. Stejně jako Robert. Ten jezdí s kamionem a domů do vesnice Korouhev u Poličky se dostane jen na víkendy.

Gábině Robert chybí, ale aby se nenudila, pořídila si psy, kočku, slepice, kozy a ovce. „Manžel je supr, neměnila bych. Víme, co můžeme jeden od druhého očekávat. Díky tomu, že je přes týden pryč, jsme si vzácnější a věříme si,“ řekla na začátku televizní reality show s tím, že by si přála, aby přijela ráznější paní, která by ho postavila do latě.

Auto jim před očima porazilo psa

Katka (40), která do Korouhve přijela z Ostravy, je rázná i pracovitá dost, až se to Robertovi začalo zajídat. Ale než aby se hádal, raději se nechal dirigovat. Kateřina se do práce pustila s fortelem. I když kozy nikdy nedojila, naučila se to a k překvapení Roberta se ani nebála kozla. „Jsem holka z města, ale nejsem blbá,“ prohlásila.



Robert si sice hned po prvním dni říkal, že její tempo musí zpomalit, ale bylo to marné. Kudy Katka šla, tudy mizel nepořádek a odsýpala práce. Odklidili s Robertem pavučiny, hromadu písku zahradili prkny, opravili lavičku, plot, uklidili dílnu, zbudovali špajz na jídlo a do toho se Katka ještě stihla postarat o úklid a učit se s dětmi do školy.

„Je to ženská, dává úkoly a mně nevadí se tomu podřídit. Je hubatější než moje manželka, a to k ženským patří. Ještě ji zvolním, aby té aktivity nevytvářela tolik,“ mudroval Robert, ale vzápětí měl jiné starosti, protože jeho pes přeskočil nedodělaný plot a srazila ho řidička jedoucí kolem.



„Krá.. blbá. Jezdí tady jak hovada, rozhodně nejela padesát a srazila Bena. Kdyby jela pomaleji, nezůstaly by na silnici kusy blatníku,“ rozčílila se Kateřina a Robert hned jel se psem na veterinu. Pes dostal injekce proti bolesti a prošel rentgenem. „Kdyby z něj šla krev, tak musí hned zpátky,“ informoval Katku, která se v tu chvíli rozhodla, že s plotem je třeba něco dělat. „Nemůže jen tak skákat přes ploty.“

Roberta ta událost dost vzala. „Těmi zvířaty žijeme, těžko bych vysvětloval, že jsem ho neuhlídal. Beru to na sebe, mám za něj zodpovědnost a že nemám dodělanej ten plot? To je taky moje chyba.“

Katka ho hájila: „Vždyť jsi celé týdny v práci, tak co blbneš?“ Postupně totiž nabyla dojmu, že Robert se manželky bojí a že když přijede na víkend, udělá všechno, co se mu řekne.

„O víkendu kolem zvířat dělám já, když to dělá žena celý týden, tak ji nechám odpočinout,“ přiznal Robert, ale na otázku, dokázal odpovědět jen to, že on si odpočine v práci. Podle něj je totiž doma všechno „na mamině“ a měl za to, že Kateřina moc tlačí. „Všechno honem teď hned. Už mě z ní bolí hlava,“ prohlásil.

Před kamerou se rozplakala i Katka. „Nevím, jestli tu mají přednost zvířata, děti nebo kdo. Přála jsem si, aby nová manželka mému manželovi srazila tvrdohlavého berana v něm, že si někdy nedá říct, ale proti tomu, co je třeba řešit tady, jsou to úplně kraviny. Už po něm nic chtít nebudu. Tady nemají vyřešené základní věci života! A ať je ten můj třeba pořád beran, už chci domů,“ připustila a dodala, že její muž jí vyčítá pedantství, ale teď třeba za něj v jiné světle bude rád. „Aspoň uvidí, jak to vypadá, když nikdo nic nedělá.“

Po pěti dnech se velení nezměnilo, Katka řídila domácnost dál a vymýšlela další úkoly pro sebe i pro Roberta. Prosadila si, že se bude do školy učit nejen s mladší Anežkou, ale i s Matějem.



„Jak tady chceš fungovat, když to všechno absolutně nezvládáte?“ Začala hádka s Robertem.



„Od rána mě bolej ruce, jsem absolutně vyřízenej,“ stěžoval si, ale Katka nechápala z čeho. „Řekla jsem ti, že o zvířata se postarám, ale ty se tam hrneš sám. Co tedy dělá tvoje paní jinak než já?“ Zvýšila hlas.

„Mnohem víc než ty,“ hájil Gábinu Robert a to Katku naštvalo.

„Kozy jsem obstarala, vejce vytahala, o děti je postaráno, uklizeno, vypráno a on řekne že nic nedělám? Trapné,“ zuřila, ale druhý den už zase rozdělila všem práci a všichni kmitali.

„Pokud chtěli barák, museli počítat s tím, že tady se nedá ležet, ale musí se pracovat. A kromě toho – táta umí, je šikovný a chce, ale potřebuje ten pohon,“ libovala si a Roberta za každou práci náležitě pochválila.

Zatímco Katce v Korouhvi čas letěl, Robertovi se táhl. „Těch deset dní mi připadá jako věčnost. Jak nejsem v práci, všude tu vidím maminu. Zasloužila by si mnohem víc, než jí dávám. Dělá pro rodinu maximum, co může, je to můj andělíček a stýská se mi,“ přiznal.

Práce ubývala, Katka byla se svou misí v rodině spokojená a Robert makal a rezignoval. „Chci těch pár dní už jen přežít. My tu žijeme poklidným životem, s Katkou je to všechno hrrr,“ potvrdil, ale dodal, že si uvědomil, že budou muset s Gábinou víc mluvit a udělat si na sebe víc času.

I Kateřina našla čas přemýšlet. Její muž Michal, s nímž je čtyři roky a který je o 15 let mladší, si pořád stěžuje, že ho sekýruje. „Nechtěla bych, aby mě bral jako svou matku, to nejsem a nikdy nebudu. Nikdy jsem v manželovi necítila oporu jako teď, je to člověk, s kterým bych už chtěla zůstat. Ať to dopadne jakkoliv, nikdy nebudu litovat, že jsem do toho vztahu s velkým věkovým rozdílem šla, protože mi to dalo spoustu hezkých chvil, které jsem předtím za osmnáct let nezažila a doufám, že to bude pořád ještě lepší,“ řekla a doplnila, že udělá maximum pro to, aby se víc zklidnila. „To jsem pak celkově pomalejší. Musím změnit tempo, ale pro svou rodinu udělám maximum.“

Gábina: S volem se vyházet nedá

Místo Katky do rodiny k Michalovi (25) a tříletému Michálkovi přijela pohodová Gábina, která o životě říká, že je moc krátký na to, aby ho prosmýčila s hadrem v ruce.

Její přístup záhy poznal i Michal, když zjistil, že starost o dítě i domácnost bude prakticky na něm. Zatímco Gábina si na kameru stěžovala, že jen chodit s jedním dítětem na procházky bude nuda, Michal zjistil, že postupně přebral všechnu manželčinu práci v domácnosti.



Napřed se snažil Gábině připomenou manuál, kde se píše, co všechno by měla za manželku dělat, ale Gábina si stejně dělala jen to, co se jí chtělo. Rybičky odmítla nakrmit a když si s ní malý Michal nechtěl čistit zuby, rozhodla se, že i to nechá na tatínkovi.

„Snažím se, aby tu bylo vše podle jejich představ a v klidu,“ myslela si, ale Michal zatím na kamery valil svou nespokojenost..



„Vzpomněl jsem si na Kačku a to její peskování: jez v kuchyni, obouvej se na chodbě. Nechci dělat zlo, ale jako Kača tahle manželka nefunguje,“ tvrdil o to rozhodněji, když zjistil, že ani prach není pořádně utřený.

„Mám ráda svůj klid a svoji pohodu, takže takový život jako tady bych nepreferovala. A že mi vyčítá nepořádek? Je ubohej. Je to o tom, že když chcete psa bít, hůl si vždycky najdete. Vytočil mě jeho přístup i jednání. Na nějaké rybičky mu prdím,“ plakala venku před domem a Michal? Než aby se doprošoval, raději si všechno udělal sám.

Při nastavení nových pravidel velení se pohádali. „Nejsem tvoje manželka,“ ohradila se Gábina neustálým výčitkám, co nedělá, anebo dělá špatně.

„Nejsi, ale pět dní jsi ji měla zastoupit a já chodím do práce a staral jsem se o syna i o domácnost, protože tu musím fungovat za Kačku,“ vysvětlil Michal.

„Tak funguj,“ křičela na něj Gábina před malým Michálkem. „Od takového floutka, jako seš ty, si nenechám poroučet. Já beru život tak, že je až moc krátkej na to, abych já skákala tak, jak ty si pískneš.

„Já nepískám, máš všechno napsané v manuálu, včetně starosti o zvířata,“ pokračoval Michal, kterého se floutek dotkl.

„Tam můžeš mít cokoliv. O rybičkách se nic nepíše,“ rozdmýchávali oba spor.

„S takovým volem se vycházet nedá,“ konstatovala Gábina a Michal si posteskl, že mu Katka chybí. „Oproti Gábině lítá manželka jak hadr na holi a Gábina si z toho podle mě udělala dovolenou.“

Poslední dny výměny přijal Michal svůj úděl a už po Gábině nic nechtěl. I Gábina byla vyřízená. „Ptala jsem se ho dokonce dvakrát, jestli potřebuje s něčím pomoct, říkal, že ne, tak jsem rezignovala. Nevím, co si mám myslet, třeba je to ve mně,“ byla nešťastná, ale na druhou stranu musela uznat, že i přesto, jak je Michal mladý, má rodinu zabezpečenou a je spolehlivý otec.

„Roli náhradní manželky jsem asi nezvládla. Michal je náročnější, my bychom spolu nemohli být. U nás nikdo není dominantní a když jo, tak ho hned klepnu přes prsty a přes to nejde vlak,“ prozradila bezděky skutečnost.



I Michal byl za novu zkušenost rád. „Uvědomil jsem si, co mám doma. Chtěl abych si s Kačkou obnovit manželský slib a už ji nikam nepustím.“

Pomáhá mi tím, že je

Na setkání obou párů se řešila hlavně ostravská dvojice Michal s Gábinou. „Na prach nesáhla pět dní, slušně jsem to řekl, rozbrečela se a šla ven,“ začal Michal. „Řekla mi, že jsem mladej floutek. Je mi sice pětadvacet, ale musím fungovat, zabezpečit rodinu, ale tys u nás nefungovala. Kača to doma zvládne. Doma bylo hov.. udělané a pořád jen kávička, kávička..“

„Nestrávím tři čtvrtě života tím, že budu jen chodit a utírat prach,“ hájila se Gábina a dodala, že ten čas raději profláká s dětmi. „Prostředí v bytě se mi nelíbilo. Musím mít aktivity a občas nějaké změny, ale vy žijete v klasickém stereotypu.“

Do debaty se vmísila Kateřina: „Nevím, co děláš celé dny, ale nepracuješ. Vždyť vám to tam padá na hlavu. Měla bys jít do práce, abys Robertovi pomohla vydělat,“ vyčetla Gábině, které se však Robert zastal: „Pomáhá mi už jen tím, že se mnou je. Rozumíme si, proto jsme se dvacet let nerozvedli.“

„Pětadvacetiletej floutek si myslí, že to vyhrál, když si našel čtyřicetiletou babu,“ útočila Gábina, „a čtyřicetiletá baba si myslí, že další možnost už nebude, tak se bude radši cítit mladě. Jeden větší zoufalec než druhej. Už o vás nechci ani slyšet ani vás vidět. Vy jste se hledali! Vraťte se do Ostravy.“



„A našli jsme se a jsme šťastní. A ty o sobě začni přemýšlet,“uzavřeli Katka s Michalem.