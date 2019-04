První pornokino na světě nabízí 5D zážitek. Vibrující sedačky i vodní děla

Zóna neřesti, kterou je nizozemská metropole proslulá, se může pochlubit zajímavým přírůstkem. Před několika dny zde otevřeli kino určené milovníkům pornografie, které je speciálně vytvořené, aby návštěvníkům poskytlo pět dimenzí zážitků, tedy nejen zvuk, obraz, ale také pohyb, dotek. Pátou „dimenzí“ pak bezesporu bude silný prožitek.

Promítací plátno má vlastnosti 3D, ale kromě toho se dočkáte světelných efektů, větru, vody, bublin nebo třeba sněhu, které budou synchronní s dějem. Aby pořadatelé divákům zážitek ještě umocnili, umístili do sálu sedačky, které se hýbají a vibrují.

Majitelka kina Nathalia dokonce nechala vyrobit filmy, které kino bude promítat, ve spolupráci s holandskou pornoherečkou Kim Hollandovou. Na programu je zatím první z nich. „Je to příběh o chlapci, který přijede do Amsterdamu a užívá si Red Light District. Jde do strip baru a má sex ve vaně. Film je kromě sexu plný humoru, což se líbí ženám.“

„Rozhodně nechceme být pouze senzací pro turisty. Je to vtipné, protože Holanďané stále hledají cesty, jak pokořovat různé normy. Vezměte ženu, bavte se a zkuste něco jiného,“ nabádá majitelka.



To, co se bude dít v publiku během projekce, pak záleží na jednotlivých návštěvnících. „Muže se stát mnoho věcí velmi rychle a vy se po skončení projekce můžete cítit nabuzeně.

Kino je otevřené každou sobotu a vstupenky stojí 12,50 eura, což je přibližně 320 korun. Jeho kapacita je pak 18 diváků na jeden film, ten se promítá šestkrát za hodinu.