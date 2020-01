17 signálů, že jste pro něj pouhým „převozníkem“ do dalšího vztahu

Vsaďte na šestý smysl

Intuice, tajemná síla podvědomí, kterou nedokáže nikdo vysvětlit. Avšak funguje, zvláště u žen. Až příště budete s tím, s nímž se vídáte, chvilku se zamyslete, jak se v jeho společnosti cítíte. Pokud se objeví negativa, pak něco není v pořádku. Během zamilovanosti by se rozhodně neměli objevovat žádní „bubáci“. Když se jedná o strach z budoucnosti, nepropadejte panice. Ten je v pořádku. Dokazuje jen, že vám na dotyčném záleží. Otázka je, jestli i jemu na vás.

Pouze na pár minut, hlavně večer

Intimní chvilky s ním jsou božské, nepopsatelné. Erotické souznění je skvělým pilířem ke kvalitnímu vztahu, ale není vše. Když spolu trávíte čas hlavně po setmění, jen pár hodin, pravděpodobně jste pouze milenkou, s níž to může, ale nemusí mít dlouhého trvání. Ač nechcete tlačit, být za klasickou „hysterku“, bylo by fajn si promluvit. Ujasnit, co od toho druhého očekáváte. Zvláště tehdy, kdy už nejste nejmladší a toužíte po muži do života.

Přijde, užije si s vámi a usne? Vyhoďte ho, nejen z bytu, ale i ze života.

Jen vy dva

Je romantické být jen spolu, protože se nemůžete nabažit vzájemné blízkosti. Ale jestli se znáte déle než dva měsíce, ještě jste neviděla žádného jeho kamaráda, něco tady nehraje. I ten největší introvert má kolem sebe hrstku přátel. Jsou dvě varianty. Buď to s vámi vážně nemyslí, nebo si vztahem prozatím jistý není. Začněte být více na pozoru. Ať zbytečně nemrháte drahocenným časem.

Nulová komunikace

Odepisuje jen na nemravné textovky? Jakmile se zeptáte, jaký měl den, odpovědi se nedočkáte? Hovory přijímá výjimečně? Jasně, nemusí být fanouškem mobilního světa, je hodně zaneprázdněný, upřímně, kdyby chtěl být s vámi ve spojení, ozve se. Ať už je v práci, nebo doma. Ignorace je známkou nezájmu. Výmluvy, proč nekomunikuje, má určitě klasické. Neslyšel jsem zvonění, byl jsem ve fitku, běhat, u mámy, s kluky na pivku, venčit psa, luxoval. Dámy, nebuďte naivky, pryč od něj.

Nemá se k vám

Projevy náklonnosti na veřejnosti nejsou muži oblíbené, nicméně v prvotních chvílích jim až takový problém nedělají. Když vám nedá během odpoledne ani pusu, nechytne vás za ruku, nepohladí, pak je to jasné. Nechce být s vámi spojován, kdyby vás náhodou spatřil někdo z jeho blízkého okolí. Než to s ním ukončíte, zkuste projevit iniciativu vy. Jestli se nenechá obejmout, vytrhne se ze sevření paže, pak za touto aférkou udělejte tlustou čáru.

Nezná vás

Možná ví, jak se jmenujete, kde pracujete, bydlíte, kterou sexuální polohu upřednostňujete, jenže je to zatraceně málo. Po pár týdnech by měl vědět více. Nezájem o vaši osobu je důkazem odtažitosti, nechce mít k vám blíže. Třeba se časem ledy prolomí, v což nejspíše doufáte, jenže to vypadá, že mu jste spíše tak nějak jedno. Bohužel.

Nezapomínejte, vše má své hranice!

Ředitel

Vše, co navrhnete, okamžitě sabotuje? Nechce vyrazit na vámi navržený romantický víkend do krásného hotýlku v horách? Chcete ho překvapit, ale on nikdy nemá čas? Veškerý rozvrh, kdy a kde se uvidíte, iniciuje on? Buď patříte k jedné z jeho bokovek, protože má přítelkyni, nebo vás jen bere jako povyražení, zpestření dní, kdy mu není do smíchu. Obě možné varianty nejsou dobré, to jistě víte. Také tušíte, co byste měla v tomto případě dělat.

