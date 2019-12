Nevěříte jim i vy? Známe lži o mužích

, aktualizováno

Chlap by měl vždy dostát svého slova, umět ženě porozumět, udělat, co jí na očích uvidí. Jenže to tak není, jde spíše o ženskou snovou iluzi. Je toho však mnohem více. Podívejte se na největší mýty, které o pánech tvorstva kolují.