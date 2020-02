Dívala jste se někdy v minulosti na předávání Oscarů?

Občas s rodiči, když jsem byla malá. Táta si na to vzpomněl asi před týdnem, kdy mi volal a říkal, kdo by to byl tehdy tušil, že tam jednou budeš taky. Je na mě pyšný, těšil se, že se budou s maminkou dívat. Ta dokonce vyhrožovala, že ani nepůjde do práce.