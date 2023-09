Žena chtěla velký zadek, dnes se kvůli němu nemůže potápět

Osmadvacetiletá modelka snila o velkém zadku už od puberty. Líbily se jí ženy, které měly útlý pas a velký kulatý zadek podobně jako Kim Kardashianová. Na plastiku si našetřila a splnila si svůj sen.

Ačkoli většinou je se svým vzhledem spokojená, najdou se i momenty, kdy operace spíš lituje. Nemůže se totiž potopit. „Šnorchlování a potápění je skoro nemožné. A moc dobře nejde ani plavání,“ postěžovala si modelka svým fanouškům na Instagramu.

Kromě toho také ženám vzkázala, aby si plastiku dobře rozmyslely. Ona sama totiž přišla na pár dalších problémů, které kvůli svému většímu zadku má. „Najít dobře padnoucí kalhoty a jiné oblečení je dřina. Chtělo by to obchody s věcmi jen pro holky, co mají velké kulaté zadky,“ dodala se smíchem.