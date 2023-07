Žena se považuje za chodící loutku, každý den mění svůj vzhled

Velkou inspirací byl Toshi její starší bratr, který se vydal stejnou tvůrčí cestou. Její maminka je učitelkou výtvarné výchovy a tatínek je doktorem filozofie. Oba vždy měli vášeň pro umění i intelektuální aktivity a do všeho zapojovali i své dvě děti. „Vyrůstala jsem v úžasném prostředí. Mohla jsem projevit své pravé já a tvořit, jak se mi zachtělo,“ uvedla.

Nyní pracuje v New Yorku jako specialistka na barvy v salonu Hello Beautiful v Brooklynu. Každý den si sedne k zrcadlu a pečlivě vymýšlí svou novou podobu. S každým uměleckým dílem na vlastním těle se pak pochlubí sledujícím na Instagramu.

„Když jsem vyrůstala v Pensylvánii, lidé mě často kritizovali. Málokdo rozuměl mé zálibě v extravaganci. Nebrali to jako umění, měli mě za blázna. Převlékala a líčila jsem se už od jedenácti let a pro mnohé jsem byla podivínka. V New Yorku je to jiné. Mohu být sama sebou a nikdo mě nesoudí,“ doplnila třicetiletá umělkyně v jednom z příspěvků na svém profilu.