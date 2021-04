Syndrom mrtvé zadnice není vtip, ale reálné nebezpečí doby koronavirové

Program Všechny tři cviky dělejte každý kancelářský den dvakrát až třikrát do hodiny, a to po sériích, které se budou skládat ze:

zákopu asi 15 sekund na každou stranu

páky až do dosažení příjemného protažení, rovněž na každou stranu

dřepu na jedné noze s opakováním 3 až 5, na každou nohu