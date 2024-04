Celulitida sama o sobě není problém. Ten z ní udělal až kosmetický průmysl

Problém, co svět neviděl

Je pravda, že existuje podkožní tuk a podkožní vazivová tkáň. A na drtivé většině lidských těl jsou místa, kde se v kůži objevují dolíčky nebo hrbolky. Vždycky to tak bylo. Ale až do relativně nedávné doby neexistovalo slovo, které by tento stav kůže popisovalo a už vůbec to nebyl problém.

Před půlstoletím ani u nás o žádné celulitidě nikdo neslyšel, natož aby ji považoval za problém, kterého je třeba se zbavit. Dnes se za kosmetiku a ošetření proti celulitidě utrácejí miliony, a to navzdory do očí bijícímu nedostatku důkazů, že některá z nich funguje. Dává to smysl, nemůžete léčit problém, který neexistuje. Celulitida se tak řadí mezi tzv. vymyšlené choroby.