Jak vypadají ty správné nohy do legín? TikTok zatrhl další toxický trend

Původ tohoto termínu lze podle serveru KnowYourMeme vystopovat do října loňského roku. Zhruba tehdy se začaly na sítích objevovat příklady postů, ve kterých ženy litují, že nedisponují legging legs, tedy štíhlýma, dlouhýma nohama, které vypadají dokonale v legínách.

Příspěvky s tagem #legginglegs nasbíraly za čtyři měsíce 33 milionů zhlédnutí. Magazíny The New York Post a USA Today psaly o tom, že mladé ženy pyšně vystavují svoje legging legs. Přesto je takové příspěvky těžké najít (a za chvíli zjistíme proč).

Nejpitomější věc, co jsem kdy slyšela

V lednu letošního roku zaznamenala uživatelka @sydneymarie469 téměř 10 milionů zhlédnutí svého videa s názvem Co jsou to legging legs a proč je na téhle aplikaci každý týden nový důvod k nízkému sebevědomí. Uživatelka @emilyxpearl se na rovinu zeptala: „Chápete, že světem chodí patnáctileté holky, co nosí legíny každý den a teď mají pocit, že by neměly, protože nemají legging legs? Legging legs! Ta nejpitomější věc, co jsem kdy slyšela.“

Síť zaplavovala další a další videa, vyjadřující vztek, smutek i sarkasmus ohledně tohoto pofidérního termínu. Mnozí připomínali, že jde o recyklovaný trend z nultých a desátých let, který adoroval mezeru mezi štíhlými stehny.

ashleerosehartley @ashleerosehartley TikTok ashleerosehartley 4.3.2024

„Chci vám připomenout, že všechny nohy jsou nohy do legín,“ napsala další uživatelka @ashleerosehartley, která video na TikToku doprovodila hudbou z monologu Americy Ferrery ve filmu Barbie.

K novému trendu se vyjádřila i terapeutka Holly Esserová, která také působí na sítí TikTok. „Tohle je nechutné. Nedovolte sociálním médiím, aby vám říkala, že vaše tělo je trend. Pokud máte tělo a máte legíny, noste je a buďte hrdé a sebevědomé,“ řekla.

Historie se opakuje

„Celá tahle aféra mě ani trochu nešokuje, protože si pamatuju dobu, kdy bylo trendem úplně to samé,“ posteskla si jiná uživatelka pro změnu na síti X. „Nikdy se nepoučíme z minulosti, pokud jde o stigmatizování žen. Trh, který spoléhá na naši sebenenávist, je prostě příliš velký.“

Jenže tentokrát přišla alespoň nějaká katarze. TikTok zakázal vyhledávání hashtagu či slovního spojení legging legs. Nebo přesněji, vyhledat ho můžete, ale místo videí s hrdými majitelkami štíhlých nohou na vás vyskočí obrázek s telefonním číslem na linku řešící poruchy příjmu potravy s popiskem „Nejste sami. Pokud máte vy nebo někdo vám blízký nějaké trápení, vždycky je tu pomoc.“

Dobrou zprávou je aspoň to, že jakmile legging legs začaly bobtnat do skutečně toxických rozměrů, sociální síť jim takzvaně zatrhla tipec. Potěšující je i zpráva, že se vůči šílenému trendu vymezilo ohromné množství (nejen) žen. Možná můžeme doufat, že nám jako společnosti pomalu dochází, že jedinou cestou, jak v téhle patologické hře vyhrát, je vůbec ji nezačínat hrát.