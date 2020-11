Lidé si budou chtít užívat, vidí budoucnost návrhářka Blanka Matragi

„Přiletěli jsme z totálního lockdownu. V Bejrútu se situace velmi zhoršila a budeme se těšit, že se do Vánoc zlepší,“ uvedla. Její salon pro zákazníky roušky sice nešije, ale sama návrhářka je šila pro sebe a své známé. „Sama jsem si to užila, šila jsem designové roušky pro známé a pro sebe k volnočasovým modelům,“ usmívala se a doporučila ženám, které musí nosit roušky, líčení očí.

„Pod roušky existují perfektní makeupy, které drží celodenně, ale je hezké si namalovat oči, protože ty mluví a usmívají se. Důležité je také být dobře naladěný a těšit se, že bude jednou zas dobře.

Nedávný výbuch v přístavním skladu v hlavním městě Libanonu návrhářku v práci nezastavil. „Ateliér mám asi tři kilometry od místa výbuchu a tlaková vlna vmetla 15 metrů skla dovnitř: Bylo to štěstí, protože jsme odtamtud se zaměstnanci odešli asi deset minut předtím. Práci jsme přesunuli do zadních prostor a hned objednali nové výlohy, takže do dvou dnů už jsme zase pracovali“ řekla Blanka Matragi.