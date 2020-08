Výbuch připomínal zemětřesení, ulice zasněžila skleněná drť, říká Matragi

Kde jste byla, když k výbuchu došlo?

Byla jsem zrovna v kadeřnictví, několik kilometrů od místa výbuchu. Najednou přišla obrovská rána, celý dům se chvěl. Všichni jsme si mysleli, že nastalo zemětřesení. Vysypala se všechna okna, naštěstí jsem u nich nestála blízko.

Svědci hovoří o obrovské tlakové vlně, která i na vzdálenost několika kilometrů poškodila budovy a vyrazila okna. Jak daleko je váš dům, poškodil ho výbuch?

Naše rezidence je vzdálená asi osm až deset kilometrů od místa výbuchu. I v ní od rána likvidujeme škody. Výbuch vyrazil okna, tlaková vlna nám rozbila celou skleněnou čelní stěnu v ateliéru, kde se vyšívá. Poškodila výšivky, rámy na vyšívání. Doteď to likvidujeme. Naštěstí to ale nikoho nezranilo.

Když jsme ráno přijížděli, bylo to, jako když nasněžilo skleněnou drtí. Silnice jsou pokryté skleněnými střepy. Je to neskutečná katastrofa, největší v historii. Pro mě největší šok za těch čtyřicet let, co tu žiji. Je to skutečně výjimečná situace. Neseme ji s velkým zármutkem.

Výbuch v Bejrútu Příčiny katastrofy jsou zatím nejasné. Libanonský premiér Hasan Dijáb uvedl, že pravděpodobně explodovaly tuny dusičnanu amonného, které byly v přístavu uskladněny. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že podle amerických vojenských expertů byl příčinou výbuchu zřejmě pumový útok. Exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, vzdáleném od Libanonu více než 200 kilometrů. Většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho dalších budov ve městě. Zdroj: ČTK

Máte strach nyní zůstat v Bejrútu? Chystáte se do Česka?

Chystám se do Prahy od 20. srpna do 6. září. Doufejme, že letiště bude otevřené, nyní byl vyhlášen výjimečný stav a běžné linky nelétají. Do klidu se těším, zároveň mám ale v Praze povinnosti, protože provázím na mé výstavě.

Když byste do Prahy nemusela jet pracovně, zvažovala byste návrat?

Nikdy, ani v nejhorších válečných situacích, jsem neodjížděla, protože bych se bála. Nechci říkat, že jsme na takové situace zvyklí, ale jsme vždy připraveni vše opravit, dál bojovat a dál zde setrvávat.

Libanon je obrovská země neuvěřitelných možností a je obrovská škoda, co se tady poslední dobou děje, tedy že nastala ekonomická krize a probíhá spousta protestů proti zkorumpované vládě. Kvůli tomu, co se stalo, bych určitě neodjížděla. Takhle jsem to nikdy nevzdávala.

Zasáhla tragédie někoho z vaší rodiny či z vašich známých?

Z našich blízkých ne, ale stále sledujeme v televizi, kolik lidí je ještě nezvěstných. Teď mi někdo poslal zprávu, že je z Čech vypraven vládní speciál, který pomůže při vyhledávání přeživších (speciální hasičská jednotka USAR, kterou tvoří 37 osob. Předpokládaný odlet je v 16 hodin, pozn. red.). To jsou úžasné zprávy, že si všichni začínají pomáhat, všichni posílají pomoc, především z arabských států, z Ameriky i z celé Evropy. Ta světová solidarita je úžasná.

Řada lidí se nemůže vrátit do svých domovů, nemocnice shánějí dárce krve. Funguje solidarita i v Bejrútu?

Všichni si pomáhají. Mé švadleny a vyšívačky všechny uklízí, všichni se snažíme i psychicky podpořit v téhle těžké chvíli a těšit se na lepší zítřky.

Jak zvládá počet zraněných zdravotní systém v Bejrútu? Musí jít o strašný nápor.

Je to katastrofa. Do rána jsme sledovali záběry z ulic, darování krve, nemocnice jsou přeplněné a přesto stále odvážejí další zraněné. I na chodbách se o ně snaží lékaři starat. Zvládá se to v rámci možností, ty jsou ale omezené.

Jaké informace se k Libanoncům dostávají, komunikují vláda a záchranné služby dostatečně?

No jasně, k lidem se dostávají informace živě přímo z ulic a z nemocnic. Úřady lidem radí, jak se zachovat, jak pokračovat, aby se zamezilo větší panice. Radí, jak zlikvidovat sklo, komu zavolat, jak sehnat opraváře nebo kam lze ještě odvézt zraněné. Hlavně také předávají kontakty, je hodně dobrovolníků, kteří chtějí pomoct. Mezi lidmi panuje velká solidarita.

Jak to vypadá v ulicích?

Byl vyhlášený nouzový stav a zákaz vycházení. Otevřené jsou jen supermarkety, všechny restaurace a veřejné prostory jsou uzavřené. Nouzový stav byl i kvůli koronaviru a teď je vyhlášený na další týden.

Americký prezident Donald Trump si myslí, že šlo o útok. Jiné zprávy hovoří o tom, že na vině byly svářečské práce, které ve skladu probíhaly. Co si myslí Libanonci?

Mluví se o tom různě. Zjistilo se, že ve skladech nebyla jen pyrotechnika, ale také mnoho munice, která asi měla sloužit k jiným účelům. Někdo ji asi zažehl, aby ji zlikvidoval, současně tím ale způsobil výbuch.

Takže místní si myslí, že to byla nehoda, nebo že se stalo něco jiného?

Zatím se o všem spekuluje, kdo to způsobil, proč to zažehl a jaký tam byl záměr toho, aby se celý arsenál munice, který tam byl uskladněn a o které se veřejně nevědělo, zlikvidoval.