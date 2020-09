Donatella Versace nebo Blanka Matragi: ženy, které diktují módní styl

Dušinka z kláštera…

… nebo také pořádně ctižádostivá holka, která si šla tvrdě za svým, nechyběl jí talent a ani nadání chytře využívat vlivné muže. I taková byla Coco Chanel (1883–1971), klíčová osobnost v oblasti ženské módy 20. století.

Nutno ale říct, že pokud to chtěla někam dotáhnout, neměla na výběr. Narodila se totiž jako prosté venkovské děvče, neměla postavení, peníze ani vzdělání, a když jí ve dvanácti letech zemřela matka, otec ji i s jejími čtyřmi sourozenci poslal do sirotčince. Z něj se dostala až v dospělosti – tehdy začala vypomáhat své tetě v obchodě s oděvy, kde si rychle získala pověst mimořádně šikovné švadleny.

Coco ale chtěla víc – a k tomu potřebovala peníze. Začala si tedy přivydělávat zpíváním v kabaretech a nočních barech. A právě tam přišla ke své přezdívce Coco – ve francouzštině znamená dušinka nebo miláček. Její skutečné jméno bylo Gabrielle.

Coco by se ale ani přes svou snahu nejspíš moc daleko nedostala, nebýt vlivných milenců, díky nimž získala přístup do vyšších společenských kruhů i dost peněz na otevření svých salonů.

Tehdy se jí nebývale dařilo. Přepracováním pánských střihů na dámské volnočasové oblečení položila základy sportovní módě, přišla s originálními košilovými šaty i proslulými „malými černými“, oblékla ženy do kalhot a pletených vest… Ve 30. letech způsobila úplnou revoluci v oděvním průmyslu.

Pak ale přišla válka a Coco zavřela, až na jeden, všechny své salony. A nakonec musela uzavřít i ten zbývající, během války se totiž stýkala s důstojníky SS, a proto byla po válce obviněna z kolaborace s nacisty a jako „zrádkyně“ uklizena do Švýcarska, kde strávila devět let.



Myslíte, že ji to zlomilo? Ale kdepak! Po devíti letech se s plnou parádou vrátila zpět do Paříže a znovu to byla ona, kdo určoval módní trendy. Tehdy vytvořila legendární kostýmek „Chanel“, který milují ženy po celém světě dodnes.

Oblékala Audrey Hepburnovou, Grace Kellyovou i Jackie Kennedyovou a vytvořila jednu z nejprestižnějších značek, a to hlavně díky neobyčejné povaze, která ji umožnila předběhnout svou dobu – čas, kdy společnost bránila ženám projevit svou přirozenost.