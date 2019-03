Nestihl kompletní přeměnu pohlaví, protože otěhotněl a porodil syna

Wyley v době otěhotnění už neměl periodu a lékaři mu tvrdili, že v této fázi není možné, aby otěhotněl. S partnerem se tak při styku nechránili. Muž ale i přes nedostavující se menstruaci otěhotněl.

„Během těhotenství jsem si vyslechl mnoho nadávek. Lidé mě napadali. Nebylo to příjemné, ale stálo to za to. Přesto jsem rozhodnutý, že další dítě mít nebudu. Pro lidi je nepochopitelné a nepřijatelné vídat v ulicích muže, který je těhotný,“ sdělil pro Daily Mail muž, který chce rozhodně podstoupit kompletní přeměnu pohlaví a nechat si odstranit ženské genitálie.

Syn Rowan se muži narodil císařským řezem a je naprosto zdravý a vede se mu skvěle. Vzhledem k tomu, že si před lety Wyley nechal odstranit ňadra, nebyl schopen kojit a syn je od narození na umělé mléčné výživě. Jeho početí považují Wyley s jeho partnerem za zázrak a jsou šťastní, že se jim narodil zdravý chlapec.

„Když jsem se dozvěděl, že jsem těhotný, plakal jsem a byl jsem v šoku. Nevěděl jsem v tu chvíli, co budeme dělat, byl jsem z toho vyděšený,“ pokračoval.

Wyley Simpson během těhotenství

Bál se, aby bylo dítě v pořádku vzhledem k tomu, jaké hormony bral. Lékaři ho však ujistili o tom, že je dítě v pořádku a všechny testy během těhotenství dopadly výborně.

„Jsem nesmírně šťastný, že jsem se mohl stát tátou. Za to prostě osudu děkuji. Máme doma skvělého syna a jsme na něj pyšní. Začal jsem opět brát mužské hormony, a jsem tak méně emotivní než v těhotenství. Jsem dost nad věcí a ačkoli se stále objevují negativní komentáře lidí, už si z nich nic nedělám. Jsme šťastná rodina,“ říká.

Lidé si ho prý dobírají, že jeho přeměna byla k ničemu, když si prošel něčím, co je hlavně ženská záležitost. „Ano, byl jsem těhotný a to jsou jen ženy. Já si ale nepřipadám o nic méně mužem než předtím. Nyní jsem muž, který porodil dítě a to je celé. Znovu už těhotný nebudu, protože nebudu mít ženské orgány. Líbí se mi, že jsme rodina a možná si v budoucnu ještě jedno dítě adoptujeme,“ dodal.