Žena si změnila barvu pleti a věří, že porodí dítě s tmavou kůží

Ženě prý tuto myšlenku vnukli lékaři. Martina tvrdí, že byla u lékaře obeznámena, že se jí narodí dítě s tmavou barvou pleti.

„Ano. Je to tak. Lékař mi to opravdu řekl. Jsem sama přesvědčena, že mé dítě bude mít tmavou pleť. Asi nebude úplně tmavé, ale pokud to bude taková světlá čokoláda, tak určitě budu i tak šťastná. S lékaři jsem řešila, zda budu moci vůbec kojit, když mám v prsou tak velké implantáty. A bylo mi řečeno, že pokud mi to vadit nebude, není to problém. A jinak jsem zdravá, takže si myslím, že těhotenství bude v pořádku,“ sdělila Martina v pořadu This Morning, kam ji doprovodil i její manžel Michael, který by si vlastního potomka velice přál.

Lidé si z Martiny nyní dělají legraci na sociálních sítích. Nejde jim do hlavy, že si žena nezjistila něco o DNA a genech.

„Jsem zvyklá na urážky. Lidé mě urážejí už od doby, kdy jsem podstoupila první plastickou operaci. Terčem posměchu je neustále moje velké poprsí a teď navíc i to, že jsem černá. Směji se tomu, lidé jsou hloupí,“ myslí si a doufá, že se jí brzy podaří počít potomka. Nevylučuje ani možnost umělého oplodnění.

„S mým mužem věříme, že jsme se stali novými lidmi. Jiná barva pleti z nás udělala úplně jiné bytosti. Žijeme teď vlastně druhý život. Dokonce i pastor si to myslí a požehnal nám,“ svěřila se.

Martina tvrdí, že ji pouhý pohled na fotky z minulosti děsí. „Nelíbí se mi takové ženy. Pro mě byla vždy velkým vzorem Pamela Andersonová. Sice byla moc bílá, ale prsa měla krásná. Ve skutečnosti mě stejně víc baví ještě větší poprsí,“ dodala.

A velké poprsí evidentně baví i jejího manžela, který by byl rád, kdyby si Martina prsa nechala ještě trochu zvětšit. „Budu ji podporovat ve všem. Moc se mi líbí, jaké má křivky. Nezlobil bych se nejen za větší prsa nebo zadeček, ale i rty,“ dodal.

Martina Big ještě před změnou barvy pleti (duben 2017):