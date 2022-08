Žena se rok trápí s lupénkou. Mohou za to deprese, říká

Než se objevila lupénka, zažívala Bri velmi temné období. Trápila se s depresemi, které přišly několikrát za sebou. Byla na tom velmi špatně. Když se začala konečně po delším čase cítit lépe, přišla další rána v podobě lupénky. S diagnózou se vyrovnávala velmi těžko a myslí si, že právě deprese lupénku vyvolala.

„Mám už to skoro všude. Velmi nepříjemné to je pod nehty nebo ve vlasech. Strašně to svědí. Když si to ve spánku rozškrábu, mám tam krvavé rány,“ sdělila žena pro portál Mirror.

Po vyřčení diagnózy se zhroutila. Postupem času však přišla na to, že má stejnou diagnózu po celém světě ohromné množství lidí. Na Instagramu objevila ženy i muže, kteří si maximálně užívají život i přes tuto nepříjemnou diagnózu. Místo litování se rozhodla jít příkladem a na svém účtu na Instagramu své tělo hrdě ukazuje.

„Naučila jsem se mít ráda. Je těžké s něčím takovým žít, ale nač se trápit. Pravděpodobně to stejně nezměním. Dodržuji vše, abych svůj stav samozřejmě nezhoršila,“ doplnila.

Lupénka je jedním z nejčastějších kožních neinfekčních onemocnění postihující především kůži, avšak kromě pokožky může postihovat také nehty a klouby. Nemoc postihuje zhruba 2–3 % populace, často jsou projevy nemoci nevýrazné a není diagnostikována.