Žena říká, že je mořská panna a tvrdí to i o svých dětech

Heidrun začala mít pochybnosti o svém těle, když jako malá holčička sledovala pohádkový příběh o mořské víle Ariel. Tehdy začala přemýšlet nad tím, zda ona sama vílou není.

O všem řekla svým rodičům, kteří její myšlenku podpořili. Pořídili pro ni ocasní ploutev a nechali ji hrát si na mořskou pannu. Obsese touto mýtickou postavou žijící v moři ji ale nepřešla ani po letech a přetrvala až do dospělosti.

O své pravdě je natolik přesvědčená, že se každý den chodí koupat do bazénu. Nesmí tam však kvůli bezpečnostním opatřením se svou ocasní ploutví a přijde jí to nespravedlivé.

„Utratila jsem za svou ploutev skoro padesát tisíc, je mou součástí a mrzí mě, že ji nemohu mít v bazénu. Užívám si to u moře, kde mám dostatek prostoru a nejsem omezována. Chápu ale, že bych ploutví mohla někoho ohrozit ve vodě a mohlo by se stát neštěstí,“ říká Heidrun, která je od narození hluchá a používá k dorozumívání znakovou řeč.

Heidrun má tři dcery - Milenu (11), Silenu (9) a Roselenu (5). Jejím velkým snem je koupě domu na pobřeží, kde bude mít velký vyhřívaný bazén a bude se moci chodit koupat každý den i s dcerami. Ty prý vodu milují stejně jako ona. Heidrun to nepřekvapuje, protože mají její geny.

„Protože jsem hluchá, mohu s lidmi komunikovat kdekoli. A to i ve vodě. I to mě utvrzuje v tom, že jsem mořskou pannou. Nejsem závislá jen na dorozumívání se na souši,“ sdělila pro server Mirror.

Heidrun si dokonce jako mořská víla vydělává peníze. V mořském světě pro děti pořádá každý den vystoupení a živí se tedy jako herečka. „Dělám to, co je pro mě nejpřirozenější a navíc je to moje práce. Je to skvělé. Jen je to náročné v tom, že musím nosit těžká zavazadla s proprietami a s mým ocasem,“ myslí si.

Svůj příběh zveřejnila, aby dodala odvahu ostatním ženám, které jsou ve skutečnosti někým jiným. Nebo lidem, kteří touží v životě po změně a bojí se reakcí okolí. Heidrun si zvykla na zvláštní reakce lidí i a na posměšky. „Nejdůležitější je, jak se cítím já sama. A já jsem tak šťastná. Mám skvělé děti, manžela a okolo sebe přátele, co mě podpoří,“ doplnila.