Pro Jennifer Lopezovou jsou muži před třiatřicítkou nepoužitelní

V současné době herečka žije s profesionálním hráčem baseballu, třiačtyřicetiletým Alexem Rodriguezem. Je sice o pár let mladší než Jennifer, ale prý už má tolik životních zkušeností, že dokáže být dobrým partnerem a ne jen milencem.

S mužem, kterému by bylo méně než třiatřicet, by už do vztahu nešla.

„Muži před třiatřicítkou jsou nepoužitelní,“ sdělila rázně Jennifer v pořadu Tinder’s Swipe Sessions, kde s moderátorkou rozebírala randění po internetu a rande naslepo. Sama si podle vlastních slov několikrát našla lásku právě přes internet, protože jí vyhovuje anonymita, kterou si na internetumůže dovolit.

V reálném životě muži letí především na její jméno a slávu a je prý velmi těžké, aby si našla někoho, komu nejde jen o zviditelnění se. Možná právě proto nyní žije s baseballistou, který je na popularitu zvyklý a na její slávěse už nepotřebuje přiživovat. Dokonce kývla na jeho žádost o ruku a plánuje na prahu padesátky další svatbu. Vdávat se bude už počtvrté.

„Je nejlepší, zamilovali byste si ho. Skvělý, zábavný chlap,“ sdělila o svém snoubenci Lopezová. První kok udělala sama, poklepala mu na večírku na rameno a dala se s ním do řeči. „Líbil se mi a nehodlala jsem čekat, až mi ho někdo přebere,“ prohlásila.

Lopezová s Casperem, kterému bylo v době jejich vztahu pouhých sedmadvacet let

V minulosti měla Jennifer vztah se spíše mladšími muži. Dlouhou dobu žila s tanečníkem Casperem Smartem, kterému tehdy bylo pouhých sedmadvacet let. A ač tvrdila, že jim to spolu klape, jejich vztah skončil rozchodem.

„Jsem starší, žádoucí a klidně můžu chodit s mladšími kluky. Jsou na svůj věk velmi rozumní, vědí, co od života chtějí,“ sdělila v minulosti pro magazín Self. Nyní ale říká, že muži před třiatřicítkou jsou prakticky ještě děti, nemají zodpovědnost a chtějí si v životě jen hrát.

Po třech rozvodech Lopezová připustila, že neměla zrovna nejvyšší sebevědomí, takže jí lichotilo, že o ni měli zájem i mladší muži. Aby si dokázala, že nepatří do starého železa, vrhala se do nových vztahů.

„První manželství mi nevyšlo, ani druhé. Snažila jsem se, aby fungovalo alespoň to třetí s Markem Anthonym, ale ani to se nevyvedlo. Bylo to zničující, pokaždé jsem měla pocit, že jsem selhala. Jsem ale za ty zkoušky a soužení nakonec vděčná, získala jsem díky ním vytrvalost a touhu učit se, růst.“