Donatella Versace: Mini budu nosit až do konce života, můžu si to dovolit

„Už jako mladá holka jsem chtěla vybudovat něco, co mě přežije. Chtěla jsem, aby po mně něco zůstalo. Budu ráda, když se mi ještě podaří vybudovat něco jako je Dior. Protože teď ještě nejsem plně spokojená,“ svěřila se Versace, která přitom léta stojí za světoznámou značkou, kterou milují lidé po celém světě a vybudovala ji se svým bratrem Giannim.

To je ale Donatelle málo a prý má aktuálně v plánu věci, které možná lidem vyrazí dech. Ačkoli to dokáže i tím, jaké má o sobě mínění.

V minulosti prodělala mnoho ne úplně povedených plastických operací a přitom o sobě stále smýšlí jako nádherné ženě.

„Důležité je, abyste neusnuli na vavřínech. Pořád je potřeba posouvat se někam dopředu a mít vyšší cíle. Pak si nebudete uvědomovat váš skutečný věk a budete se cítit mladší. A také si trochu věřte, buďte sebevědomí,“ sdělila pro The Daily Mail návrhářka, která se ráda obléká jako ženy o čtyřicet let mladší než ona sama.

Jejím nejoblíbenějším kouskem oblečení je minisukně. „Oblékejte se jako mladí lidé. Noste módu, kterou by si na sebe vzali mladí. Omladit šatník je základ. Pokud si to můžu dovolit já, můžete i vy. Jen si dejte pozor na punčochy. Nikdy nejdu ven s mini a s holýma nohama,“ říká Donatella.

Donatella Versace (New York, 5. května 2014)

Ani ve třiašedesáti letech návrhářka nezanevřela na pravidelné cvičení, díky kterému si udržuje štíhlou postavu. Mimo to také drží drastické diety. A v čem nepomůže její píle, tam pomohou plastické operace. Těm se nebrání a za sebou jich má nespočet. Nechala si upravit nos, rty, bradu, oči, ňadra a také v minulosti několikrát podstoupila liposukci.

„Každý ať si nechá upravit, co uzná za vhodné. Nemá smysl to odsuzovat a být nespokojený, protože na plastice není nic špatného. Dnes je to velmi běžná záležitost,“ sdělila v minulosti.