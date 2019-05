Jak bude vypadat syn Harryho a Meghan? Jeho geny jsou zajímavý koktejl

Spekulace o barvě pleti, vlasů a očí se objevují už od chvíle, kdy vévodové ze Sussexu oznámili, že se stanou rodiči. Pokud jde o vzhled, jsou totiž Meghan a Harry velmi odlišní.

Vévodkyně ze Sussexu má tmavší pleť, vlasy i oči. Navíc její tvář zdobí spousta pih. Harry má zase pleť světlou, na hlavě kštici zrzavých vlnitých vlasů a světle modré oči.

Meghan je navíc míšenka. Její matka je Afroameričanka a Meghan zdědila její výrazné vlasy i rysy. Otci, který je běloch, se nepodobá téměř vůbec.

Harryho matka, princezna Diana, byla blondýna a princ Charles míval vlasy tmavé. Harry svým vzhledem velmi připomíná svého dědečka, manžela královny Alžběty prince Phillipa.



A co na to biologie a genový fond?

Na základě obecných vědeckých poznatků o genetice lze předpokládat, že Archie zdědí spíše tmavé vlasy a oči po své matce, protože tyto geny bývají dominantnější. To si myslí také forenzní umělec Joe Mullins, kterého internetový magazín The Sun požádal, aby vytvořil portrét s předpokládanou podobou novorozeného chlapce.



S jistotou to však tvrdit nelze. Na to by bylo nutné udělat rozsáhlé genetické testy. Navíc jako u všeho, i v genetice existují výjimky potvrzující pravidlo. Kupříkladu syn hudebníka Michaela Kocába a jeho bývalé partnerky Lejly Abbasové má světlou pleť, blonďaté vlasy a modré oči, i když jeho maminka je po otci napůl Súdánka.

Archie bude krásné dítě

Bez ohledu na to, kterému z rodičů bude malý Archie více podobný, jedna věc je docela jasná: bude to rozkošné dítě. Meghan je krásná žena s téměř dokonale souměrnými rysy v obličeji. Harry vyniká jemným, přesto však mužným vzhledem, díky kterému byl v minulosti jednou z nejžádanějších partií na zeměkouli.

Jestli je to pravda, ukáže jen čas a další fotografie ze soukromí ostře sledované královské rodiny. Už teď to však vypadá, že Meghan a Harry jsou dokonalý pár, kterému se (minimálně podle ohlasů britské a světové veřejnosti) zkrátka muselo narodit to nejroztomilejší dítě na světě.