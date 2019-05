Novorozený syn prince Harryho bude mít k otci blíž, tvrdí astrolog

Chlapec, jehož jméno se teprve dozvíme, bude věřit svým smyslům a zkušenosti. „Nebude to žádný snílek a fantasta, ale osobnost, stojící pevně nohama na zemi, pracující s realitou. Charakterizovat by jej měly na první pohled klid, stabilita, předvídatelnost, ale také odpovědnost,“ popisuje astrolog to, co naznačují hvězdy a dodává, že však přijdou chvíle, kdy se rozčílí.

Bude mít blíž k otci

Jeho city vůči ostatním, ale zřejmě i k matce, se mohou podle hvězdopravce jevit jako roztěkané i protikladné. Více porozumění pro něj bude zřejmě mít jeho otec, vztah matky může být chladnější, myslí si Gelnar a tvrdí, že rozpolcenost se projeví bohužel i na jeho životě milostném. Podle něj se „Baby Sussex“, jak dítěti novináři přezdívají, bude ve svém milostném životě zřejmě orientovat jen stěží.

„Vypadá to, že podstatnější než manželství pro něj budou jeho společenské postavení a kariéra. Mohou však být provázeny komplikacemi způsobenými jím samotným, zdravím i jeho milostným životem,“ říká Gelnar.

VIDEO: Dojatý Harry oznámil narození syna. A co jméno? ptali se novináři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Osobnost se skvělou intuicí

Jeho letora má podle něj sice v převaze zemskou, klidnou a stabilní povahu s velkou vodní citlivostí a vnímavostí, ale jeho součástí je také velmi silný, ohnivý prvek.

„Ona citlivost a ohnivost budou čas od času vytvářet výbušnou směs, kterou, nechá-li ji ventilovat, nebude pro jeho okolí vůbec příjemná. Z těch možných výbuchů pak může být nešťastné jak jeho okolí, tak i on sám. Bude tak dobré, pokud se s touto složkou osobnosti naučí pracovat a vypouštět ji například formou sportovních výkonů nebo nějakých jiných fyzických aktivit. Synovi Meghan a Harryho bude trvat dlouho, než se naštve, ale pokud už se tak stane, bude dobré mu jít z cesty. I přesto, že navenek bude vypadat klidně a pohodově, hluboko uvnitř u něj může panovat jistá roztěkanost, nervozita a neklid,“ míní Gelnar a dodává, že se narodil člověk velmi citlivý a vnímavý, se skvělou intuicí, s níž pokud se naučí pracovat, bude vždy dopředu tušit, co se chystá či bude dít, a to aniž by měl od někoho nějaká fakta nebo hmatatelné, ověřitelné informace.

„Bude extrovertní povahy, nebude mít problém se ukázat a předvést. Ve svých názorech a postojích bude svůj a moc si do svých věcí nenechá mluvit. Bude mít zřejmě schopnost napojovat se na věci mezi nebem a zemí, vyciťovat energie, se kterými bude umět nebo se postupně naučí pracovat,“ čte Gelnar z postavení hvězd.

Astrolog Milan Gelnar

Pro novorozeného bude podle něj pravděpodobně ověřitelná realita důležitější než abstrakce. Učit se zřejmě bude rozvážně, nejspíš i pomalu, ale zato s velkou dávkou odpovědnosti. „Jeho myšlení i mluvení bude nejspíš obsahovat prvky beraní jednoznačnosti, údernosti a výbušnosti. Asi si nebude moc rozmýšlet, co a jak komu řekne. Jeho názory a postoje budou obvykle ohnivě jednoznačné, což ovšem nemusí znamenat, že bude mít vždy pravdu.“

Naštěstí bude podle Gelnara disponovat velkou vnitřní moudrostí a také smyslem pro právo a spravedlnost. Otázkou ovšem podle astrologa bude to, zda bude mít dost energie na to, aby ony pravdy a smysl pro spravedlnost dokázal vždy prosadit. Královská okázalost mu bude domovem a nebude se zdráhat dát najevo, kým je a co se od něj očekává.

„Svou podstatou bude jeho povaha sice stabilní, klidná a předvídatelná, avšak svou vnitřní energií bude roztěkaný, nesoustředěný a mnohdy v protikladu. To znamená, že se může pro něco rozhodnout a ihned o správnosti rozhodnutí pochybovat,“ popisuje Milan Gelnar s tím, že by bylo dobré, kdyby se naučil koncentraci a soustředěnosti na to, co chce říci, či udělat a konat po zralé úvaze a následně bez pochybností. Jinak mohou jeho kroky podle astrologa troskotat na neschopnosti dotahovat věci do konce.