RECENZE: Projekt Zemětřesení znovu oživil odkaz zpěváka Jiřího Schelingera

Vánoce bez koled, to snad ani nejde. Spousta z nich zlidověla a jejich autory už dnes ani neznáme. Nicméně my jsme...

Metalová legenda Iron Maiden podle všeho dotočila nové album

Potvrzené to zatím není, ale vypadá to, že příští rok by mohl vyjít následovník monumentálního dvojalba The Book of...