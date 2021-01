Čas ukázal, jaký náskok Schelingerova hudba měla, míní Miloš Dodo Doležal

„Jirkovo vizionářství nebo prorocký odkaz má svůj rozměr teprve teď, s odstupem času. Chtěl jsem ho zpracovat tak, aby to nepůsobilo lacině,“ vysvětluje pozadí mysticky a tajuplně znějící skladby Epilog kytarista Miloš Dodo Doležal. Krom něj Zemětřesení 2 tvoří baskytarista Miloš Doležal jr., bubeník Štěpán Smetáček a zpěvák Mladen Djelmo. Na otázky odpovídal Miloš Dodo Doležal.



Podle názvu Epilog usuzuji, že jde o definitivně poslední počin pod hlavičkou Zemětřesení, je tomu tak?

Za ta léta od roku 1993 jsme se dostali do kontaktu s mnoha Jirkovými fanoušky, kteří mají jeho tvorbu dobře zmapovanou. Naposlouchali všechny dostupné koncerty, které se postupně objevily na sítích. Podle jejich diskusí by to teď už mělo být všechno. Když jsme vydali pokračování Zemětřesení 2 v roce 2019, ihned jsme byli v kritikách i v ohlasech fanoušky upozorněni, že tam chybějí určité songy. Jsou na nynějším albu.

Jaký materiál tedy album Epilog konkrétně obsahuje?

Čtyři skladby, dohromady obnášejí přes třicet minut hudby. Jednotlivé songy jsou dlouhé, Jirka Schelinger se svou kapelou se v závěru soustředil na propracované kompozice i na hlubší texty. Nebyl to až tak komerční materiál, ale přesto funguje dodnes. Nezestárlo to. Konkrétně jde o skladby Cizinec, Můžeš vejít – 21. století, Anděl smrti a Epilog.

Soudím, že Epilog je mířený opravdu na skalní příznivce a znalce tvorby Jiřího Schelingera. Nekoná se žádné druhé Jsem prý blázen jen, což je podle mého názoru samozřejmě jen dobře.

Tak už skladby Hodina H a Hostina z předchozího zpracování jsou opravdu skvělé hudební kompozice. Některé nahrávky se dochovaly díky fanouškům z dobových koncertů. Technická kvalita sice není úplně dobrá, ale dá se z toho pochopit, jak byli tehdy hudebně jinde a napřed. Cizinec je přes šest minut nabušená neopakující se hudební extáze.

Chápu správně, že skladba Anděl smrti, pokud se její hudební stránky týče, je zcela nová, napsaná přímo pro projekt Zemětřesení na text Františka Ringo Čecha?

Franta Čech nás pozval v roce 2018 k sobě domů, byla to tenkrát zrovna doba, kdy jsme se rozhodli jet pár koncertů k pětadvacátému výročí jedničky Zemětřesení z roku 1993. Předal nám texty, které psal tehdy pro Jirku Schelingera, a navrhl nám, abychom na ně napsali hudbu. Já jsem mu tehdy řekl, že se na to může spolehnout. Na album Zemětřesení 2 jsme zpracovali tři Františkovy texty a na Epilog nyní čtvrtý. Pro mě osobně vůbec neexistovala varianta, že bych za pár let Ringovi řekl, že to nějak nevyšlo.