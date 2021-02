Spálili milion liber, teď stavějí pyramidu z lidského popela

Jsou to asi největší šílenci a pankáči, kteří kdy infikovali populární hudbu. Tihle dva Britové vlastně jen tak mimochodem natočili dnes klasické album Chill Out, které pojmenovalo celý hudební žánr – přednedávnem vyšlo v nové verzi jako Come Down Dawn, restaurované z původního mixu a doplněné dříve nepoužitými samply.



Položili svět na lopatky geniálními houseovými hymnami What Time Is Love nebo Last Train to Transcentral, které si z celé taneční hudby vlastně dělaly legraci, napsali knižní manuál, jak velmi snadno složit hit, který vás katapultuje na vrchol hitparády, který skutečně funguje.

Tahle knížka mimochodem vyšla i v češtině jako Manuál (Jak se dostat na vrchol hitparády). Pokud na ni narazíte, neváhejte. Moc srovnatelně vtipných a trefných sond do zákulisí mašinérie zvané hudební průmysl neexistuje.

Vrchol svého podvratného řádění předvedli v roce 1992 na předávání cen Brit Award. Scénář velel, že The KLF zahrají skladbu 3. A. M. Eternal. Skutečně se tak stalo, jen trochu jinak, než natěšené publikum očekávalo.

Drummond a Cauty vtrhli na pódium společně s grindcoreovou kapelou Extreme Noise Terror a se slovy „this is television freedom“ rozpoutali… no zvukový teror. Na konci Drummond popadl samopal a začal do lidí pálit slepými náboji. Vzápětí spadla opona a hlas z mikrofonu ohlásil, že The KLF právě opustili hudební průmysl.

Na afterparty nechali ti dva přinést ovčí hlavu a kbelíky ovčí krve. Vymazali veškerý dosavadní katalog svých nahrávek, aby už dále nemohly vycházet. A když se jim sešlo milion liber za tantiémy, chladnokrevně tuhle částku v roce 1994 spálili a za jménem The KLF se zavřela voda. Dlouhá léta se zdálo, že nadobro.

Naházet do ohně bankovky v hodnotě milionu liber je kousek, který už asi nikdo netrumfne, a pokud někdo, budou to muset být samotní pánové Drummond a Cauty. Stalo se a opět to má co do činění s ohněm.



Roku 2017 se tihle dva svým způsobem vrátili na scénu prostřednictvím společně napsané knihy 2023: A Trilogy s pyramidou na obálce. To je důležitý fakt, neboť v návaznosti na tento počin hodlají ti dva v liverpoolské čtvrti Toxteth postavit pyramidu z cihel s příměsí lidského popela.

Bude pocházet od fanoušků, kteří před smrtí podepsali souhlas s poskytnutím 23 gramů svého popela. Akci dokumentuje snímek Welcome To Dark Ages režiséra Paula Duanea a přihlásit se může kdokoliv na www.mumufication.com.