Zpívající seriálový agent Jack Bauer přijede koncertovat do Prahy

Jednou z jeho prvních filmových rolí byl grázl Eso Merrill ve skvělém přepisu novely Stephena Kinga Tělo, kterou režisér Rob Reiner nazval Stůj při mě. Následovaly snímky Hráči se smrtí, Mladé pušky, Čas zabíjet, Smrtihlav nebo televizní seriál 24 hodin, v němž ztvárnil hlavní roli agenta Jacka Bauera.



Sutherland je však také muzikant, zpěvák a skladatel s vášní pro klasické americké country mocně říznuté rockem a s několika kostkami vlivů nesmrtelného Johnnyho Cashe.

Zpívajících hollywoodských herců známe povícero, hudbě se věnují například Russell Crowe, Robert Downey Jr., Will Smith, Jared Leto, který stojí v čele emorockové kapely 30 Seconds To Mars, Johnny Depp, vystupující ve skupině Hollywood Vampires, kterou krom něj tvoří Alice Cooper nebo Joe Perry, kytarista Aerosmith. Muzikantsky je činný i bijec z podřadných béčkových slátanin Steven Seagal.

Kiefer Sutherland coby muzikant debutoval v roce 2016 albem Down In A Hole, na které letos v dubnu navázal deskou Reckless & Me, uvolněnou kolekcí, kde se na žádná žánrová dogmata nehraje. Je to prostě klasická „americana“ – blues, country, honky tonk, folk, gospel. Poslouchá se to náramně a ještě lepší to určitě bude naživo.

„Mé skladby jsou osobní příběhy mého života. I když mám v životě štěstí, jistým věcem se vyhnout nedá. Vaši přátelé umírají, něco vás hodně zklame, někdo vám zlomí srdce. Doufám, že moje písničky pomohou mně i publiku uvědomit si, že nikdo z nás v tom nejede sám,“ říká Sutherland.