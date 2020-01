RECENZE: Sexuální výchova od Netflixu, balzám na duši v éře Xanaxu

Výchozí situace druhé sezony, která měla premiéru minulý týden, nabízí Otisovi (Asa Butterfield), hlavnímu hrdinovi, v porovnání s předchozí sérií mnohem lepší vyhlídky.

Konečně ovládl umění masturbace, má milou přítelkyni Olu (Patricia Allison) a své praxe undergroundového středoškolského rádce ve věcech milostných se rozhodl vzdát. Má to však háček. Ruku do kalhot si totiž strká častěji, než by měl. Otcem Oly je nový partner jeho atraktivní a vysoce emancipované matky, sexuální terapeutky v podání v Gillian Andersonové.

Na průšvihy, trapasy, nedorozumění a vztahová dramátka je tak založeno už v úvodu. A to ještě nebyla řeč o dalších studentech Moordaleské střední. Otisův gay kamarád Eric sice definitivně přijal své pravé já a jeho představitel, rodák ze Rwandy Ncuti Gatwa, si to s kostýmními výtvarníky patřičně vychutnává. Hlavu mu však motají hned dva mladí muži a jen jeden z nich má odvahu světu odhalit svou sexuální orientaci.

Stejně tak se názoru druhých bojí i místní idol Jackson, který si vědomě nechává rozdrtit dlaň, aby nemusel dál podléhat trenérské drezuře své matky. A s rodiči má problém i jeho bývalá přítelkyně, Otisova platonická láska, drsná, avšak inteligentní Maeve, jejíž matka narkomanka se náhle objevuje před dveřmi karavanu, který dcera obývá.

Sexuální výchova USA / VB, 2019–, 45 min Scénář: Laurie Nunn Hrají: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey Hodnocení­: 75 %

Sex Education tak do jisté míry plní konstrukty a klišé. Ať už je řeč o věčně slunečné domovině hrdinů, občas vyhrocených, až ulítlých charakterech nebo vyobrazení středoškolské hierarchie. Dá se to však tvůrcům vyčítat, když seriál nakonec díky briliantním dialogům, situačnímu humoru a hereckým výkonům funguje? Těžko. Obzvlášť když cílovému divákovi – soudobému teenagerovi, vyrůstajícímu v éře Xanaxu – populárního to léku na úzkost, dokáže doručit zprávu, že být divný je prostě oukej.

Sex Education si tak zaslouží vyšší hodnocení. Stržená procenta jsou dílem strnulého muzikálního čísla z finální epizody, jednoho těžko uvěřitelného charakterového obratu, na nějž upozorňují i diváci, a hlavně ke konci zřetelného natahování děje. Třetí série totiž dostala zelenou.