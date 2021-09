Jsem Bond. James Bond. A teď se mohu konečně v kinech rozloučit

Poté, co v roli Jamese Bonda natočil Craig předešlý snímek Spectre, prohlásil zcela jednoznačně, že znovu už si ji nezopakuje. „To bych raději rozbil tuhle skleničku a rozřízl si zápěstí. Ne, určitě ne. Mám to za sebou, s Bondem končím.“



Jako by snad neznal bondovku Nikdy neříkej nikdy, bondovku, která převzala název z reakce manželky Seana Conneryho na hercova slova, že jakživ nebude hrát Bonda. Zkrátka ani Craigovo nikdy dlouho nevydrželo, titul Není čas zemřít je jeho pátým filmem v úloze agenta 007 – a také posledním.



Tentokrát definitivně, mimo jiné kvůli věku: při natáčení jednapadesátiletý Craig se stal třetím nejstarším představitelem Jamese Bonda v historii série. Rekordman Roger Moore ve Vyhlídce na vraždu jej ztělesnil ve svých sedmapadesáti a Connery právě ve filmu Nikdy neříkej nikdy jako třiapadesátiletý. (Mimochodem Connery natočil šest a Moore sedm bondovek.)

Ostatně sám Daniel Craig prohlásil, že se na roli neprůstřelného agenta cítí už příliš starý a že je pro něj stále těžší, aby se dostal do dostatečné fyzické kondice, kterou postava vyžaduje, aniž by musel stále více nebezpečných kousků přenechávat kaskadérům.

„Manželka už mne nechce znovu vidět v agonii. Žádná bolest z mých předchozích zranění nezmizela úplně a s jejich dědictvím musí i ona žít. Dohodli jsme se, že tentokrát se z akčních scén více stáhnu,“ přiznal Craig a přidal výčet svých dosavadních „postbondovských“ operací – obě kolena, pochroumaný palec, rekonstrukce pravého ramene.

Ovšem Gary Powell, koordinátor kaskadérů určených pro záskoky za Craiga, bral hercova předsevzetí s rezervou. „Bude těžké ho přimět, aby zpomalil. Je neohrožený, takže se sotva dá zastavit, ačkoliv dobře ví, že bolestivé následky s ním zůstanou ještě dlouho po natáčení,“ míní Powell.

Hercova předsevzetí jako by kopírovala Bondův premiérový příběh. V jeho úvodu totiž také agent skončil aktivní službu a vychutnává si odpočinek na Jamajce, kde pro něj vyrostl dům na míru. „Postavili jsme mu opravdu nádherné sídlo, pracovalo na něm pět set místních lidí,“ prozradila producentka Barbara Broccoli.



Jenže když za vysloužilcem dorazí jeho dávný přítel ze CIA a požádá ho o pomoc, Bond se vrací do akce. Načež objeví, že záchrana uneseného vědce bude zrádnější, než se zprvu zdálo, protože během vyšetřování se dostane na stopu zločince, který disponuje ničivou novou technologií.

Snímek Není čas zemřít si připsal několik prvenství. Trvá 163 minut, takže je nejdelší ze všech pětadvaceti dílů filmové série, navíc Cary Joji Fukunaga se stal prvním Američanem, nadto s asijskými předky, který kdy režíroval film z oficiální kolekce bondovek.

Daniel Craig na rozloučenou dostal jak rovnocenné protihráče, které ztvárnili Rami Malek a Christoph Waltz, tak ukázkové krásky, jež zosobňují Ana de Armas, Léa Seydouxová a Lashana Lynchová.

Právě britská herečka Lynchová budí mimořádnou zvědavost. Ve filmu totiž nosí tradiční Bondovo číslo 007, navíc pochází právě z Jamajky, kde se točila vůbec první bondovka Dr. No, a nyní – vedle Norska či Itálie – též jubilejní, pětadvacáté dobrodružství. Že by se kruh uzavřel?

Sotva, spíše půjde o přestupní stanici mezi dvěma érami. Craig se loučí dojatě, dokonce se slzami, jak naznačil dokument Apple TV+. „Vím, že o tom, co si o pěti svých bondovkách myslím, už bylo řečeno hodně, ale věřte, miloval jsem každou jejich sekundu. A zvláště ten poslední film, protože jsem každé ráno vstal a mohl s vámi pracovat, což byla jedna z největších poct mého života,“ vzkázal herec týmu.

Craig strávil se svým hrdinou patnáct roků a nebyly vždy veselé. Jak vzpomíná castingová režisérka Debbie McWilliamsová, která stála již u bondovek s Timothym Daltonem a Piercem Brosnanem, hlavně u Craigova startu ve filmu Casino Royale jí bylo herce líto.

„Reakce tisku byly až neuvěřitelně odmítavé, věčně se objevovaly útoky, jak neumí chodit, mluvit, běhat ani pořádně řídit auto, jak se s pojetím Bonda zcela míjí, ale svým způsobem ho přiměly, aby dokázal, že se všichni mýlí. Takže na sobě pracoval a nakonec si ho lidé oblíbili.“

Nyní na herce čeká druhý díl krimikomedie Na nože, možná více než Craigovo odcházení však fanoušky zajímá, kdo se stane jeho nástupcem v roli Bonda. Mezi favorizovaná jména patří trvale Tom Hardy a Idris Elba, nadále se přetřásají dohady o změně původu, barvy pleti či pohlaví hrdiny.

Lynchová, o jejímž převtělení do slečny paní Bondové se též spekuluje, se jen směje. „Filmový průmysl nedává divákům pouze to, co si myslí, že chtějí,“ tvrdí herečka. „Ve skutečnosti právě naopak dává publiku jen to, co mu dát chce. Takže příštím Jamesem Bondem může být muž stejně jako žena, mohou být bílí, černí, Asijci nebo míšenci, mladí i staří. Koneckonců i kdyby Bonda hrálo dvouleté dítě, všichni by se hrnuli do kina, aby zjistili, co to děcko předvede,“ míní představitelka agentky, která přijde Craigovi na pomoc v jeho poslední misi.