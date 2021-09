Vede Brosnan. A jen jeden Čech ze sta by měnil barvu Bondovy pleti

Filmy s postavou Jamese Bonda má v Česku v oblibě více než třetina dotázaných, jenom sedm procent lidí, nejvíce v nejmladší kategorii do 34 let, nikdy žádnou bondovku nevidělo.

Zatímco mezi muži má britský agent skoro padesát procent fanoušků, mezi ženami je to čtvrtina a ve věkové skupině od 35 do 44 let se těší větší přízni než u mladších nebo starších.



Ze sedmi herců, kteří se dosud v roli Jamese Bonda vystřídali, vítězí v Česku Pierce Brosnan. S náskokem vede u žen, kdežto muži jej uváděli zhruba stejně často jako Seana Conneryho, který celkově skončil druhý. Třetí příčka patří nynějšímu představiteli Danielu Craigovi.



Jak by měla série pokračovat? Asi 17 procent Čechů se vyslovilo pro variantu, že by Craig v roli zůstal nadále. Třináct procent Čechů souhlasí, aby postavu Bonda ztvárnil někdo nový, typově však podobný minulým hercům.

Osmi procentům by se líbil návrat některého z bývalých filmových Bondů, pouze čtyři procenta dotázaných by si přála, aby hrdina i jeho představitel podstatně omládl.

A co se týče spekulací o jeho zásadnější proměně, jen tři procenta by ocenila, kdyby se agentem 007 stala žena, a jediné procento Čechů by uvítalo herce jiné než bílé pleti.