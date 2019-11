RECENZE: Oční stíny z urny. Z Addamsovy rodiny nově baví jen lví znělka

Přesněji řečeno vše, co vychází z tradice, včetně stylizované podoby jednotlivých členů morbidního klanu, znamená příjemný návrat, zato premiérová historka je chuti mdlé až pitomé. Jediný nápad dodá úprava klasické lví znělky studia Metro-Goldwyn-Mayer, ale že si uťatá ruka zvaná Věc hraje s klávesnicí laptopu, ústřední zlosynka se skrytými kamerami a její dcerka s chytrým telefonem, to je čistě účelová generační úlitba bez vtipu.



Kouzelně zachmuřená teenagerka Wednesday kdysi pohrdala vzornými skautkami, nyní protiváhu znuděné puberťačky tvoří barbíny v růžové. Gilotina, meče či kuše zůstaly, ale dívčin bratr posiluje zálibu ve výbušninách, aby se akce zahustila tuctovými pyrotechnickými efekty. Erotické napětí mezi rodiči ztrácí jiskru, strýček Fester se mění v lepšího komparzistu.

Ale vůbec nejtěžší zradu páchá scenárista Matt Lieberman zápletkou, v níž kašírovaná padouška podniká, jak tu opakovaně zazní, „designovou intervenci“. Přeloženo do srozumitelné češtiny, pro svůj televizní pořad typu Jak se staví sen buduje idylické město, jehož pověst kazí a cenu realit snižuje právě jen temné sídlo Addamsových.

Nevadilo by, že film bourá strach před odlišností a nabádá ke snášenlivosti, ostatně podobné poučky vysílá do světa každá druhá animovaná pohádka. Jenže čím odstředivější příběh buduje – a to včetně hudby, kde ústřední motiv potlačují populární melodie od rapu po Everybody Hurts, tím více se vzdaluje od nosné podstaty látky. Tedy od jedinečného konceptu láskyplně černočerných rituálů rodinky, která nevidí nic podivného na tom, že kosmetický pudr či oční stíny nachází v urnách s popelem předků.



Addamsova rodina USA, 2019, 87 min Režie: Greg Tiernan, Conrad Vernon Scénář: Matt Lieberman Hrají: Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Oscar Isaac, Allison Janney, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler, Elsie Fisher, Snoop Dogg, Martin Short, Catherine O'Hara, Tituss Burgess, Jenifer Lewis, Conrad Vernon, Aimee Garcia, Mikey Madison, Chelsea Frei, Pom Klementieff, Maggie Wheeler, Harland Williams Hodnocení­: 40 %

Režiséři Greg Tiernan a Conrad Vernon přivedli před třemi lety na svět Buchty a klobásy, které se pyšnily přídomkem „první počítačem animovaný film nepřístupný mládeži“. Obhroublý slovník tu samozřejmě představoval plánovitou reklamní vějičku, nicméně vložený do úst potravinám v obchodě přinesl alespoň drzou změnu.

V Addamsově rodině si na žádnou provokaci netroufli, ovšem stvořili až nečekaně nezáživný odvar látky, kterou hodlal již před lety do animovaného filmu přenést Tim Burton.

To by dávalo smysl.