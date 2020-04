S mámou si stále voláme a denně nám vyváří, říká Simona Stašová

Přemýšlela jsem o tom, jak vy, milovnice Itálie, prožíváte to, co se děje. Jste třeba v kontaktu s vaším bývalým mužem, který žije v Římě?

V kontaktu jsme denně. Je těžké o tom mluvit. On sám je v pořádku. Je profesorem na univerzitě a školu má samozřejmě zavřenou. Je to kluk, který žije v knihách a s knihami, zabavit se umí, ale je to smutek. Naposledy jsme si říkali, že mezi těmi katastrofami jsme si poslechli spoustu myšlenek od lidí, kteří za normálních okolností nejsou moc slyšet, a jak oba cítíme, že v nás všech určitě zůstanou. Přáli bychom si to oba. Já, která jsem uzavřená v Praze, i ten kluk, který je uzavřený v Římě. Ale nechci mluvit o epidemii. Pokud chcete rozhovor jen na tohle téma, tak se omlouvám. Především teď myslím na něco jiného. Zastihla jste mě v den, kdy nás ráno opustil můj přítel, režisér Zdeněk Kaloč.