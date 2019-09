Oč jde mezi ředitelem a odbory v Národním divadle? Na tahu je ministr

Poprvé se na veřejnost nesouhlas odborových organizací Státní opery a Opery Národního divadla s jejich nastupujícím vedením dostal v květnu. Jak však vyplynulo ze zářijového prohlášení, nejde jim jen o výběr a koncepci nového uměleckého šéfa opery Pera Boye Hansena, ale i o ředitele celé první scény Jana Buriana.



„Vyzýváme ředitele Jana Buriana, aby bez zbytečného odkladu požádal ministra kultury Lubomíra Zaorálka o vyhlášení transparentního výběrového řízení na ředitele Národního divadla,“ zaznělo z úst Jakuba Hrubého, předsedy odborového svazu profesionálních zpěváků Národního divadla.

„Poslední požadavky operních odborů jsou podle mého mínění za rámcem standardních vztahů mezi zaměstnavatelem a odboráři,“ reaguje Burian.

„V červnu byla vyhlášena stávková pohotovost proti jmenování Pera Boye Hansena uměleckým ředitelem opery. Dnes je požadován konkurz na mou pozici. O co jde opravdu?“ ohradil se vůči požadavkům odborů. Hrubý však poukazuje na to, že problematika obsazení postu ředitele obou oper a výběrové řízení na pozici ředitele Národního divadla byla v požadavcích odborářů již od samého počátku.

Dvakrát bez konkurzu

„Požadavky odborů se nestupňují a původní problémy zůstávají totožné,“ říká. „Odbory nemají ambice určovat, kdo bude ředitelem, a protesty nesměřují osobně vůči Burianovi. Požadujeme vypsání výběrového řízení na pozici ředitele v souladu s příkazem ministra, neboť v případě Národního divadla byla opakovaně tato pozice obsazena v rozporu s předpisy ministerstva kultury,“ dodává.

Burianovi totiž před rokem tehdejší ministr Antonín Staněk prodloužil mandát o dalších šest let pouze na doporučení garanční rady. „Byl jsem řádně jmenován na druhé funkční období, v souladu s interní směrnicí ministerstva kultury, která umožňuje prodloužení mandátu na základě doporučení odborníků. Jde o obvyklou praxi,“ tvrdí Burian.

V roce 2013 byl pro první funkční období jmenován obdobně – ministryni Hanákové jej doporučila expertní komise. Tento způsob uvedení do úřadu podle operních odborů scénu dlouhodobě „destabilizuje“. Ve zřizovací listině Národního divadla přitom ohledně výběru vedení stojí jen věta: „V čele je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury.“

Existuje koncepce, nebo ne?

„Řadu věcí by člověk udělal jinak, kdyby měl v okamžiku rozhodnutí stejné informace jako po šesti letech. Důležité je chyby neopakovat. Proto je uměleckým ředitelem zkušený operní manažer s mezinárodním renomé,“ ohlíží se za svým působením Burian v narážce na šéfa opery, kterým je od 1. srpna Nor Hansen.

Právě jeho operní odbory viní z toho, že dosud nepředstavil koncepci svého vedení. Z téhož nařkly i Buriana před šesti lety. „Úkol zpracovat ji byl panu Burianovi zadán prokazatelnou formou až ministrem Danielem Hermanem v prosinci 2016. Tato koncepce byla ze strany ministerstva kultury vrácena k přepracování, do konce funkčního období Daniela Hermana přepracována nebyla. Lze tedy konstatovat, že po celé první funkční období 2013–2019 bylo Národní divadlo řízeno bez koncepce,“ pokračuje Hrubý.

„Vzhledem k tomu, že jsem byl za plnění koncepce každoročně ze strany ministerstva hodnocen, musí asi existovat. Její základ vznikl již před mým jmenováním přímo na ministerstvu kultury. Některé operní odborové organizace s ní ostatně v minulém období poměrně hlučně polemizovaly,“ reaguje Burian. Aktuální koncepce je volně k nahlédnutí na stránkách první scény.

Stávková pohotovost, kterou odbory vyhlásily poté, co je neuspokojila Burianova odpověď na jejich otevřený dopis, který podepsalo 370 z 519 zaměstnanců opery, se projevuje nošením bílých stužek. Ohledně dalších kroků zatím Hrubý být konkrétní nechce.

Situace totiž není jednoznačná. Například operní pěvkyni Andreu Tögel Kalivodovou, která dopis podepsala, Burianova reakce uspokojila. „Na otázky jsme dostali odpovědi, důkladně jsem je pročetla a pochopila jsem, že je teď dobré nechat druhou stranu chvíli v klidu pracovat,“ uvedla.

Běžný provoz Národního divadla napjatá atmosféra prý zatím nijak neovlivňuje, na tom se shodují i zaměstnanci. „Stávková pohotovost je mediální prohlášení. Divadlo normálně hraje a zkouší. Neprospívá to tvůrčí atmosféře v opeře, ale nemá to vliv na kvalitu představení,“ ujišťuje Burian. S ministrem Zaorálkem prý dosud mluvil neformálně. „Ministr nehodlá do mých kompetencí zasahovat,“ tvrdí.

„Osobní setkání odborových organizací s ministrem se dosud nekonalo, ale Zaorálek se míní setkat nejen s ředitelem a garanční radou, ale i se zástupci odborů,“ dodává Hrubý.