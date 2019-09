Burian destabilizuje Národní divadlo, míní odbory. Chtějí nový konkurz

„Vyzýváme ředitele Jana Buriana, aby bez zbytečného odkladu požádal ministra kultury Lubomíra Zaorálka o vyhlášení transparentního výběrového řízení na ředitele Národního divadla,“ uvedly odborové organizace Opery Národního divadla a Státní opery.



Odboráři na konci jara adresovali Janu Burianovi otevřený dopis, kde ho vedle dalšího požadovali o vysvětlení nástupu nového operního uměleckého ředitele Pera Boyea Hansena. Burian jim následně odpověděl v otevřeném dopise, což ale odboráře neuspokojilo a vyhlásili stávkovou pohotovost.

„Pan ředitel Burian ve své reakci uvedl, že naše stávková pohotovost plyne z neznalosti a hloupého úmyslu. Co si z toho mohu vzíti? Sociální partner je panem ředitelem považován za lháře a hlupáky? Pan ředitel se ani jednou neobtěžoval, aby s námi navázal kontakt a situaci řešil,“ uvedl předseda odborového svazu profesionálních zpěváků Jakub Hrubý.

Odboráři nyní poukazují i na netransparentnost mandátu samotného ředitele Národního divadla, loni mu jej tehdejší ministr kultury Antonín Staněk prodloužil o dalších šest let na základě doporučení garanční rady. „Mandát byl před rokem prodloužen o šest let bez výběrového řízení, rok před skončením mandátu a bez řádně zpracované koncepce. Můžeme si o tom každý myslet co chceme, jmenování je zastřeno výrazným uspěcháním,“ řekl Hrubý.

Odborové organizace v oficiálním vyjádření k působení Buriana uvádějí, že Národní divadlo „je již šestým rokem destabilizováno“ právě pro absenci výběrového řízení. Žádají jej proto o to, aby sám ředitel požádal současného ministra kultury Lubomíra Zaorálka o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Národního divadla.

„Neodpustím si poznámku ohledně diskuze vypsání výběrového řízení na ředitele Národní galerie. Ministerstvo, odborníci i veřejnost se shodnou, že řízení musí být vypsáno s péčí. Myšlenka, že by vedení Národní galerie bylo vypsáno bez výběrového řízení, by vyzněla jako absurdita,“ řekl ještě Hrubý.

„Národní divadlo se zalouží jasné směřování. Zaslouží si sebevědomého ředitele, který vyhrál výběrové řízení,“ zaznělo ještě na tiskové konferenci.

S problémy svých kolegů z opery nechtějí být spojování zástupci Činohry ani Baletu Národního divadla. Odmítli prohlášení části odborů o krizi v celém Národním divadle.



Norský divadelní režisér Per Boye Hansen se ujal funkce uměleckého ředitele Opery Národního divadla a Státní opery 1. srpna. Oznámení jeho nástupu vyvolalo už dříve kritiku odborových organizací zastupujících zaměstnance Opery ND a SO, mimo jiné údajně proto, že umělci neznají jeho koncepci. Uměleckou koncepci Hansena divadlo zveřejnilo už v únoru na svém webu.