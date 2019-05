Nechápu, proč Hansena náhle zpochybňují, reaguje Burian na krizi opery

Nespokojenost souboru s nastupujícím uměleckým šéfem Opery Národního divadla a Státní opery Pera Boyeho Hansena, kterou zdejší zaměstnanci minulý týden formulovali v otevřeném dopisu řediteli první scény Janu Burianovi, vyústila v rezignace dosavadního uměleckého ředitele opery Petra Kofroně i ředitelky opery Silvie Hroncové.

Norský divadelní režisér se má funkce ujmout 1. srpna. V dopise zaslaném Burianovi položili 31 otázek k vizi a směřování Opery ND a Státní opery. Dopis podepsalo 339 osobností. Organizátoři dopisu vyjádřili znepokojení nad dosavadní činností Hansena, který byl před nástupem do funkce uměleckého ředitele jmenován poradcem ředitele ND Buriana.

„Za devítiměsíční působení v této funkci nepředstavil základní vizi a uvedl soubor opery do krizového stavu,“ píše se v textu. Mimo jiné Hansenovi vyčítají, že se dosud věnoval úzkému segmentu, zejména výměně českých sólistů za sólisty ze zahraničí, a neseznámil se s českou legislativou, vnitřním chodem divadla a uměleckým provozem.

„Proč jsou některé názory pana Hansena nebo (budoucího hudebního ředitele Státní opery Karla-Heinze) Steffense v poslední době z ničeho nic veřejně zpochybňovány, upřímně nechápu,“ uvedl Jan Burian v oficiální odpovědi na otevřený dopis.

„Sám jsem se zúčastnil několika jednání s paní Hroncovou a panem Hansenem o budoucím programu. Byl jsem svědkem toho, že se shodli na podobě zahájení provozu Státní opery nebo na inscenačním týmu pro Mistry pěvce norimberské. Jak to, že to teď vypadá jinak? Podobné a normální debaty jsem ostatně vedl i s panem Kofroněm a paní Hroncovou při jiných příležitostech,“ pokračuje ředitel v dopise, kde se v pěti souhrnných blocích snaží zodpovědět všech jedenatřicet otázek týkajících se výběru Hansena, příští sezony či organizačního řádu.

„Sezonu 2019/2020 naplánovalo pochopitelně dosavadní vedení Opery a disponovalo k její přípravě všemi pravomocemi. Program Opery se vytvářel vždy v dialogu celého uměleckého vedení a všech dalších spolupracovníků,“ uvádí dále Burian.

Dosluhující umělecký šéf souboru Petr Kofroň rezignoval dva měsíce před koncem svého funkčního období. „Mrzí mne, že dva měsíce před koncem svého mandátu rezignoval na svou funkci můj dlouholetý umělecký přítel. Bez ohledu na události posledních dnů mu za spolupráci děkuji. Jeho kompetence jsem v souladu s vnitřními předpisy převzal dočasně sám,“ uvedl Burian ke Kofroňovu kroku.

„Odchod paní Hroncové beru jako rezignaci na příležitost pokračovat v nabízené manažerské funkci. Nová správní ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery MgA. Bohdana Malik nastoupí na uvolněnou pozici 1. června. Jejím prvním úkolem bude dokončení organizačního řádu Opery,“ dodal k odchodu Hroncové.

Změna není snadná

„Změna vedení není nikdy snadná, proto vytvářím časový prostor, aby byl přechod plynulý, a nikoliv ‚revoluční‘. Ve významných operních domech je jméno budoucího uměleckého ředitele známo s velkým i několikaletým předstihem. Vzniká tak příležitost pro dostatečnou vzájemnou adaptaci. Bylo tomu tak i při příchodu nových uměleckých ředitelů Baletu a Činohry Národního divadla. Ani tam to nebylo bez problémů, ale proběhlo to se ctí,“ uvedl ještě Burian.

V dopise dále popisuje průběh Hansenova výběru a vyjmenovává i další kandidáty, kteří byli během procesu osloveni. „O procesu výběru jsem pochopitelně od začátku informoval paní Silvii Hroncovou, neboť jsem počítal s její další spoluprací. S některými kandidáty se setkala také osobně,“ upozorňuje Burian. „Pan Hansen je pochopitelně zaměstnán a odměňován podle platných právních předpisů,“ ujistil ještě ředitel Národního divadla.

Reakci autorů původního dopisu Burianovi redakce shání.

Hansen po příjezdu do Prahy letos v únoru uvedl, že chce posílit mezinárodní postavení Opery ND, oživit historii české opery, zvýšit počet nových produkcí a profilovat umělecké soubory Opery ND a Státní opery.

Hansenův tým, do kterého patří i německý dirigent a budoucí hudební ředitel Státní opery Karl-Heinz Steffens, se soustředí na znovuotevření historické budovy Státní opery po generální rekonstrukci. Divákům se má Státní opera poprvé představit slavnostním operním gala 5. ledna 2020.