Hynek Čermák jako Kevin Costner. Střílet mne učit nemuseli, říká nový Bodyguard

O oblíbeném herci Hynku Čermákovi je známo, že v počátcích své profesní kariéry pracoval jako bodyguard a vyhazovač. Role Franka Farmera, který dostal za úkol ochránit pěveckou hvězdu Rachel Marronovou, mu tak padne přesně na tělo. V původně filmovém námětu, který roku 1992 proslavili Kevin Costner a Whitney Houstonová v hlavních rolích a který se před deseti lety dočkal muzikálové adaptace z pera Alexandera Dinelarise a Lawrence Kasdana, se Čermák představí společně s Evou Burešovou (v alternaci s Terezou Maškovou). V dalších rolích se v novince Hudebního divadla Karlín, která má premiéru 23. března, objeví Richard Genzer, Filip Kaňkovský, Dasha, Oskar Hes či Jan Sklenář.

Jaký vlastně máte vztah k muzikálu? Většinou si vás totiž diváci spojí s činohrou.

Objevil jsem se hned v několika. Teď jsem to sice už dvacet let nedělal, ale vlastně jsem na divadle právě v muzikálech začínal. Hrál jsem ve Třech mušketýrech, Excaliburu či Elixíru života. To byly moje první divadelní zkušenosti.