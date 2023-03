VIDEO: Srdeční záležitost. Lucie Bílá bude ženou v domácnosti

Pražské Divadlo Lucie Bílé uvede muzikál Srdeční záležitost americké písničkářky Amandy McBroomové v premiéře 28. září. Jeho stěžejním motivem je krize středního věku. Režisérem představení je Antonín Procházka. Hudebního nastudování díla se šestnácti písněmi se zhostil Petr Ožana, kostýmy vytvořila Michaela Horáčková Hořejší.

„Bude to zase trochu jiné představení, než naše předchozí komedie Láska je láska a Maminy, ale bude to neméně skvělé. Téma vztahů jedné rodiny bude jistě mnohým blízké. Navíc jsem se opět obklopila úžasným tvůrčím týmem a hereckými kolegy, se kterými je radost pracovat a je nám spolu dobře. Věřím, že se nám podařilo vybrat další báječný muzikál, který se stane srdeční záležitostí nejen pro nás, ale i pro naše diváky,“ láká sama Lucie Bílá.

Univerzální téma

„Muzikál Heartbeats je jedním z mála, který jsem neviděl. Ale když začala být poptávka po komorních muzikálech, oslovoval jsem spřátelené agentury v New Yorku a v Londýně s žádostí o doporučení,“ uvedl autor českých textů Adam Novák. „Samozřejmě jsem se musel doslova brodit spoustou titulů, z nichž se většina nehodila pro české publikum. Byly příliš americké. V tom sítu mi nakonec uvázly dva tituly: Motherhood (Maminy), které již Divadlo Lucie Bílé s úspěchem uvádí, a Srdeční záležitost. Oslovilo mě to univerzální téma krize středního věku a únavy letitého manželství,“ dodal.

Hlavní hrdinkou muzikálu je žena v domácnosti Annie v podání Bílé, která v jeden den oslaví čtyřicáté narozeniny i dvacáté výročí svatby. Jejího muže Steva ztvární Denny Ratajský v alternaci s Robertem Jíchou. V rolích, které symbolizují mladší alter ego ústředního páru, se představí Markéta Schimmerová Procházková, Markéta Poulíčková a Marco Salvadori. Diváci se mohou těšit také na Petera a Kateřinu Pechovy, Terezu Hálovou či Martina Schreinera.

Autorka muzikálu McBroomová se dostala do popových žebříčků s hitem The Rose, který diváci uslyší v závěru představení. Píseň The Rose poprvé zazněla v roce 1979 ve stejnojmenném filmu v podání americké zpěvačky a herečky Bette Midlerové, která za její provedení získala cenu Grammy za nejlepší ženský popový pěvecký výkon. Píseň posléze převzala řada zahraničních i českých interpretů. Nejznámější tuzemské zpracování pod názvem Vyprávění v pokoji nazpívala Jitka Zelenková.

Bodyguard i diktátor

„Zpívat se bude naživo, základ hudby bude z nahrávky. Pokud se to povede domluvit s vlastníky práv, tak bychom byli rádi, kdyby se písně z představení povedlo natočit a vydat na nějakém hudebním nosiči,“ uvedl autor hudebního aranžmá muzikálu Srdeční záležitost Petr Malásek.

Divadlo Lucie Bílé z dřívějška známé jako divadlo Ta Fantastika se nachází v historickém centru Prahy nedaleko Karlova mostu. V loňském roce zde uvedli Bílou zmíněné muzikály Láska je láska a Maminy.

V metropoli různé scény uvádějí další muzikály. Populární muzikál o počátcích zvukového filmu Zpívání v dešti měl premiéru letos 12. února v pražském Divadle Hybernia.

Ve čtvrtek Hudební divadlo Karlín uvedlo muzikál The Bodyguard, který vznikl podle stejnojmenného filmového hitu z roku 1992 s Kevinem Costnerem a Whitney Houstonovou v hlavních rolích. V romantickém příběhu lásky mezi pěveckou hvězdou a bývalým agentem tajné služby hlavní roli Rachel ztvární Eva Burešová v alternaci s Terezou Maškovou, osobního strážce Franka Farmera Hynek Čermák.

V muzikálovém Divadle Broadway se 19. dubna uskuteční premiéra nadžánrového kusu Já, diktátor, jehož autorem je komik, herec, textař a spisovatel Lukáš Pavlásek. Hudbu k němu složil kytarista skupiny Chinaski František Táborský.