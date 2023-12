Nedokážu to, je toho moc... Změňte své myšlení a buďte zase šťastná

Znáte to, někdy zkrátka uvíznete ve spirále negativních myšlenek, aniž byste si to plně uvědomila. Kvůli špatným zkušenostem pak ve vašem podvědomí pevně zakotví různá přesvědčení, která vám stojí v cestě. Naštěstí se jich můžete zbavit tím, že je nahradíte jinými poselstvími!

Až vás tedy zase napadne typicky negativní věta, jednoduše ji zaměňte za některou z uvedených alternativ, uvidíte, že se vám uleví. Důležité je jen vytrvat, mozek totiž potřebuje pravidelné opakování, než změní určitý způsob myšlení. Ale vyplatí se to!

Měla jsem to vědět

Kdo prožil nějaké zklamání, často si to podobným způsobem vyčítá. Ale tím frustrace ještě narůstá. Buďte k sobě místo toho laskavá, dívejte se dopředu a berte to, co se nepovedlo, jako šanci do budoucna. Z chyb se dá přece báječně učit.

Proto si raději řekněte: Nemohla jsem to vědět, ale teď z toho vytěžím maximum.