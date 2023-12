Pro královny dramatu je všechno málo. Pět rad, jak se jich zbavit

Většina lidí touží po klidu, stálosti a bezpečí. Ale najdou se i tací, kteří stojatými vodami stereotypu pohrdají a hledají v životě nějaký drajv a vzrušení. Ženy v tomto ohledu tvoří kapitolu samu o sobě a vysloužily si i speciální přezdívku. Psychologové jim říkají drama queens, tedy královny dramatu.

„Mám takovou toxickou sousedku. Před nedávnem jí umřel manžel a od té doby si stěžuje, jak je osamělá, nešťastná a nemá pro co žít. Prý je tak slabá, že nemá energii dojít si ani na nákup! Párkrát jsem se nabídla, že jí skočím pro základní potraviny, ale pak z ní vypadlo, že má k ruce sociální pracovnici, která jí nakupuje, uklízí a doprovází ji k lékaři. A místo toho, aby za ni sousedka byla vděčná, ještě ji pomlouvá, jak je líná a pomalá. Takoví lidé by vážně potřebovali studenou sprchu,“ krčí rameny padesátiletá Ivona z Litoměřic.

Všechno je jim málo

Na královny dramatu můžete narazit prakticky kdekoliv. Poznáte je podle hurónského smíchu, konfliktního jednání, nadávek, sebelítostivého kňourání (mají zkrátka smůlu a jsou na tom nejhůř na světě), provokativních hlášek nebo výsměchu.

Říkáte si, proč se tak chovají? Prostě se snaží vynutit si váš čas, plný zájem a pozornost. Když jim všechno dáte, chtějí víc a víc...

To ostatně potvrzuje i naše pětačtyřicetiletá čtenářka Jana z Přelouče, která má s jednou královnou dramatu vlastní zkušenost: „Moje letitá kamarádka se rozvedla. Stála jsem při ní, pomáhala jsem jí sbalit věci ze starého bytu a najít nový podnájem. Jediné, co jsem od ní slyšela, byly přitom stížnosti na manžela a její těžkou situaci. Byla mi schopná zavolat klidně o víkendu nebo pozdě večer, ať přijedu, že něco potřebuje. Byl to hotový teror,“ dodává Jana, kterou pomoc kamarádce málem stála manželství.

Pasti na slušňáky

Jak se jich zbavit? Drama queen může mít tisíce podob. Pravdou ale je, že její společnost je z dlouhodobého hlediska psychicky neúnosná. Jak se z ní tedy slušným způsobem vymanit? Poslouchejte jen chvilku: Lidé s „dramatickou duší“ mají bohužel tendenci být negativní a svou „blbou náladu“ přenášet dál. Pokud máte takovou kolegyni, klidně se jí zeptejte, proč je tak napružená. Krátce ji vyslechněte, projevte lítost, ale pak si jděte po svém.

Lidé s „dramatickou duší“ mají bohužel tendenci být negativní a svou „blbou náladu“ přenášet dál. Pokud máte takovou kolegyni, klidně se jí zeptejte, proč je tak napružená. Krátce ji vyslechněte, projevte lítost, ale pak si jděte po svém. Nevěřte „velkým slovům“: Drama queens velmi rády přehánějí a dělají z komára velblouda. Nesnažte se být spasitelem a řešit jejich problémy. Nestojí o to!

Drama queens velmi rády přehánějí a dělají z komára velblouda. Nesnažte se být spasitelem a řešit jejich problémy. Nestojí o to! Držte si vlastní hranice: Lidé s povahou drama queens jsou zahledění do sebe a nevnímají potřeby druhých. Sobecky počítají s vaším časem, plnou pozorností i podporou. Jestli nechcete, aby vás „vysáli“, vymezte se. Například rovnou řekněte, že některá témata nechcete řešit.

Lidé s povahou drama queens jsou zahledění do sebe a nevnímají potřeby druhých. Sobecky počítají s vaším časem, plnou pozorností i podporou. Jestli nechcete, aby vás „vysáli“, vymezte se. Například rovnou řekněte, že některá témata nechcete řešit. Omezte čas hovoru: Jakmile se dostanete do spárů královny dramatu, vysype na vás smršť příběhů, problémů, pomluv nebo stížností. Nenechte se zatáhnout do role posluchače těchto nářků a po pár větách dejte najevo, že už máte naspěch. Vymluvte se třeba na schůzku, uzávěrku, poradu nebo cokoliv. Hlavně rychle pryč!

Jakmile se dostanete do spárů královny dramatu, vysype na vás smršť příběhů, problémů, pomluv nebo stížností. Nenechte se zatáhnout do role posluchače těchto nářků a po pár větách dejte najevo, že už máte naspěch. Vymluvte se třeba na schůzku, uzávěrku, poradu nebo cokoliv. Hlavně rychle pryč! Uklidněte se hudbou: Rozhovor s citovým upírem vás může znejistět a vysát na duši. Pokud to jde, nasaďte si sluchátka a zaposlouchejte se do příjemných melodií, které vám vrátí vyrovnanost a klid. A to po setkání s drama queen potřebujete!

Podle psychologů se stávají největší kořistí drama queens slušní a empatičtí lidé. Tito dobráci nejdříve postiženou dramatičku litují a snaží se jí pomoci. Jakmile ale pochopí, že je to marné, nebo jsou z věčných negací vyčerpaní, začnou ustupovat.

A to je signál pro královny dramatu, aby nasadily tvrdší kalibr. Nepokrytě začnou své prchající publikum citově vydírat. Ti sebevědomější prásknou dveřmi, ti hodnější vytrvají. Bohužel si neuvědomují, že jejich místo v hledišti bude draze vykoupeno časem, energií a trpělivostí.

Takovou zkušenost má i další z obětí drama queens, třiapadesátiletá Vlaďka z Ostravy: „Já jsem bohužel taková ta empatická houba, která nasává cizí problémy, pocity a osudy... Na jednu stranu je to fajn, umím se do druhého vcítit, ale jindy je to spíš na škodu, protože se na mě nabalují lidi, kteří ve mně vidí spasitele svých trápení. Jenže já přece nejsem psycholog ani terapeut a jejich problémy řešit nemůžu. Často se mi stane, že je nedokážu odmítnout a po takovém hovoru mi pěkně bzučí v hlavě.“

Dva spouštěče dramatu

Životní dramatici si jako duševní uzurpátoři počínají zpravidla ze dvou důvodů. Někteří mají „své divadlo“ jako ventil stresu, emocí či samoty. Jiní zase touží po pozornosti, protože ji v dětství nedostali. Jejich majetnická láska (a potažmo žárlivost) tak může být velkým zabijákem nejen kamarádských, ale i partnerských vztahů.

Ženy, které v dětství nezažily zájem a pochvalu rodičů, se mohou ve vztazích chovat jako „stíhačky“, nebo naopak coby „oběti“, které potřebují od svého protějšku permanentní zájem a pomoc.

„Když nad tím tak uvažuju, myslím na svou sestru, která tvrdí, že prý měla těžké dětství,“ navazuje třiačtyřicetiletá Jitka z Turnova. „Ale není to pravda. Navíc má zlatého manžela, ten chlap dělá všechno, co jí na očích vidí. Jenže jí je to málo! Neustále ho peskuje, ponižuje, pomlouvá. Vůbec to nechápu, co já bych za takového muže dala!“

Vyzývavé paní a slečny

Někteří odborníci na duši tvrdí, že potřeba dramatu se často objevuje u lidí s poruchou osobnosti. Bývá patrná hlavně u žen, které prošly sexuálním zneužíváním, mají nízké sebevědomí a pořád si ho potřebují „dobíjet“.

Zároveň je v nich i prvek sebepoškozování, který uplatňují v partnerských vztazích. „Měla jsem takovou kamarádku, která hodně flirtovala a spala s různými muži,“ vzpomíná čtyřicetiletá Zuzana ze Znojma. „Nechápala jsem, proč se tak chová. Vždyť by mohla mít normální vztah! Ale ona ho nechtěla. Později jsem zjistila, že byla zneužívaná a za své trauma se takovým způsobem trestala...“