Už žádné odkládání povinností. Máme tipy, jak se stát pánem svého času

Praktické tipy, jak ušetřit čas Vypněte si upozornění na nově příchozí e-mail: Nenechte se odvádět od rozdělané práce. Zvědavost vám nedá a vy se začtete do jiného e-mailu a ztratíte koncentraci. Přerušování práce vás okrádá o čas.

Pokud u sebe nemáte diář a potřebujete si něco urgentně zapsat, abyste to nezapomněli a našli, pošlete si (sami sobě) e-mail. Chytrý telefon to zvládne. Do předmětu napište, o co jde, na co nemáte zapomenout. Až budete v klidu u počítače, zapíšete si to do diáře nebo úkolovníku. Třiďte a vyřazujte: Jednou za čas si udělejte uklízecí den. Tak jako srovnáváte věci ve skříni a vyhazujete ty, které jste už rok neměli na sobě, třiďte si dokumenty v počítači, čísla v telefonu, přerovnejte a aktualizujte složky, z množství fotek vytvořte fotoknihu... udělejte si pořádek, v knihovně, lécích apod.