Jak umlčet vnitřního kritika? Důležité je umět se postavit sám sobě

Není to jednoduché, ale zvládnete to i sami. Stačí si nadávkovat hned od začátku dne pár pozitivních vzpruh do života a časem uvidíte výsledky. „Jde o to začít se vědomě mít rád nebo aspoň oceňovat věci, které se daří,“ popisuje to terapeutka Sarah Epstein. Ráno se tak třeba hned pochvalte za to, že jste se dobře vyspali nebo jste po včerejšku dobře připravení na pracovní den.

„Udělejte si radost tím, že připravíte dětem originální svačinu do školy – třeba jen do krabičky vtipně poskládejte zeleninu,“ radí odbornice.

Snažte se na lidi tvářit mile. A všímejte si každého, kdo vám to vrátí. „Vychutnejte si kávičku a pochvalte se za to, že jste si na ni udělali čas,“ radí expertka. Prostě si vneste do svého života pozitivitu. Není totiž většího nepřítele pro každého rejpala a kritika než úsměv a pohoda. Pod jejich náporem nemají šanci.