Mluvte, poslouchejte, prožívejte. Jak dávkovat emoce ve vztahu

Vztahy jsou velice složitá věc a zvláště ten nejdůležitější, který máte se svým partnerem, byste měli správně opečovávat. Rodiče ani děti si totiž nevybíráte, ale jeho ano. A o to víc byste si ho měli vážit a být k němu co nejvíc upřímní. To platí o praktických věcech, slovech, ale také v citech a emocích, které prožíváte.

Právě u posledního jmenovaného je to přitom nejtěžší. „Až v 80 procentech vztahů v civilizovaných zemích funguje zastírání a přetvářka. A u celé třetiny z celkového počtu se to týká právě vlastních citů,“ varuje psychiatrička Carly Snyder.

Proč to lidé dělají? Hlavní důvody jsou dva. „Za prvé tak jednají v jakési sebeobraně,“ začíná svůj výčet psycholožka Jocelyn Jelinek a pokračuje: „Jde o to, že si nejsou jistí reakcí toho druhého. A bojí se, že je nevyslyší.“

Když vás v tomto ohledu lidově řečeno zazdí kamarádka nebo kolegyně, není to nic hrozného. Ale když se pokusíte svěřit s nějakým pocitem, který vámi zmítá, své drahé polovičce a ona to ignoruje, lidi to bolí. „Proto se takovému odmítnutí raději vyhnou. Chrání se tak proti zklamání a navíc se mohou pořád utěšovat tím, že ještě existuje na světě člověk, který by je pochopil.“

Poslouchejte se navzájem Stejně tak, jako vy potřebujete vyjádřit pocity, musí to někdy udělat i váš partner. Základem pro dobrý přístup vás obou je umět se navzájem poslouchat. „Pokud pouštíte jedním uchem tam a druhým ven všechno, co vám on při své emotivní litanii říká, pak je jasné, že od něj nemůžete čekat jiný přístup,“ krčí rameny manželská terapeutka Sheri Stritof. Proto se učte vyjadřovat pocity na tom, jak to dělá váš partner. „Když se vám svěřuje, nechte ho všechno říct a teprve potom se ptejte na věci, které vás v jeho proslovu zaujaly,“ radí odbornice. Buďte citliví a vyjádřete lítost, soucit, vztek nebo empatii. Ale jinak reagujte hodně racionálně. Tím nabídnete tomu druhému šanci oprostit se od toho, co cítí pouze srdce, a zapojit do hry také mozek. A to je pro zklidnění zjitřených emocí to nejdůležitější.

Druhou stejně běžnou ne-li ještě častější příčinou je snaha neobtěžovat svými pocity toho druhého.

„Ženy se naučily být samostatné, nebojácné a drsné – alespoň naoko. A mají pocit, že se to od nich vyžaduje. Postěžovat si někomu na to, co cítí, se jeví nepatřičně. A ony to často považují za něco, co musí být pro ostatní v prvé řadě otravné,“ popisuje to odbornice s tím, že nic není tak vzdálené pravdě.

Zadržování citů má dopad i na zdraví

„Pokud spojení mezi mužem a ženou nebo klidně dvěma dámami či pány funguje, je právě fakt, že se umí jeden druhému otevřít to, co v nich jejich spojení ještě mnohem víc utuží. Jenže to už moc lidi takto nevidí,“ dokládá expertka.

Takový styl má přitom mnoho negativních dopadů na lidskou psychiku i zdraví. „Zadržované nebo skrývané pocity dokážou s lidským organismem natropit pěknou neplechu,“ varuje Jocelyn Jelinek. Podle ní to zvyšuje hladinu stresu a vše může vést až k depresím.

„Navíc každý pocit, který zadupáváte, se za čas někde vynoří v mnohem silnější podobě. A to může být sebezničující,“ popisuje stav věci.

Ničí to také vzájemnou komunikaci a často naruší vztah natolik, že je těžké ho dát znovu dohromady. Fyzicky se vše často projeví bolestmi břicha, migrénami nebo problémy s trávením. Výjimkou není ani nepravidelná a silná perioda.

Hovory o sexu Oblast, kde lidi paradoxně mlží nejvíc, je sexuální život. Čím víc hovory na toto téma zanedbali v mládí anebo jim byla rodiči prezentovaná jako tabu, tím hůř se s tím na stará kolena srovnávají. „Pokud dvojice neumí komunikovat o sexu, je velice pravděpodobné, že má problémy i s probíráním ostatních věcí,“ uvádí přitom sexuoložka Krystal Woodbridge. Jenže jak to udělat, když k tomu nemáte nakročeno a vaše povaha je navíc velmi introvertní a stydlivá? Pokud jste nezačali tyto věci řešit hned na začátku, je potřeba si ho znovu vytvořit. „Svým pacientům vždycky říkám – chovejte se, jako byste se poprvé potkali. Běžte zase na rande a seznamujte se se svou tělesnou schránkou.“ Máte tu výhodu, že už o sobě přece jen víc víte. „Pokud se vám něco v této oblasti nelíbí, řekněte to velmi explicitně. Ale co se týče vašich představ a sexuálních snů, platí pravidlo: jděte na to pomalu a odkrývejte postupně,“ radí expertka. To, co vás rajcuje, by zcela obnažené mohlo partnera šokovat. Na vyjádření sexuálních pocitů si vyhraďte pravidelný čas. „Někdo to dělá jednou týdně, jiný dvakrát za půl roku. Je to jenom na vás,“ říká odbornice. I v tom platí jedno jediné – nesmíte se cítit pod tlakem.

Je tedy jasné, že s těmito věcmi není radno si zahrávat. Otázkou je, jak se tyto záležitosti naučit se svým protějškem komunikovat. Jestli vám to nejde, začněte od toho pozitivního.

„Sdílejte nejprve prostě co nejvíc příjemných emocí, o nichž jste doposud třeba vůbec nemluvili, protože bylo jasné, že je cítíte,“ nabádá manželská terapeutka Sheri Stritof. Podle ní to pomůže oběma. „Mít radost je jedna věc. Ale vyslovit nahlas to, že se tak cítíte, tuto emoci ještě zdvojnásobí,“ dodává.

Když už budete umět vyjadřovat svoje dobré pocity, nebude pro vás tak složité popsat i ty, které vašeho ducha nepovznášejí – spíš naopak.

Než se jimi začnete zabývat, musíte je ale správně identifikovat ve vás. Když má člověk vztek, musí vědět, co přesně ho vyvolalo. „Možná ve vás vybublá ve chvíli, kdy si partner zase neuklidí tričko do skříně. Ale není to náhodou tak, že ho tam zasel už šéf v práci, který si na vás zasedl?“ ptá se psycholožka Jennifer Litner. Důvodem může být i to, že jste se málo vyspali, nestihli jste se najíst nebo zapomněli na odpolední kafíčko. Pokud toto určíte, bude se vám vše ve vztahu lépe dávkovat.

Své pocity si uvědomte

A když za to opravdu může váš muž? Nevybuchujte jako staré vafky. „Nejlepší je si s partnerem sednout a začít celou konverzaci větou: promiň, ale cítím se…,“ radí odbornice.

Podle ní to má totiž jasný dovětek. „Když začnete těmito slovy, je jasné, že pak musí přijít popis dané emoce. Je jedno, jestli řeknete naštvaná, zmatená, podvedená nebo něco jiného. Už v tom musí něco být a vy nemáte šanci na poslední chvíli utéct.“ Jestli se ve vás ale pocity melou, dávkujte je. Není možné na druhého ihned všechno vychrlit. To by zahnalo i slona. Rozlište to, co ve vás vře nejvíc a ostatní nechte na jindy.

Už třeba jenom z toho důvodu, že to může po čase samo vymizet a vy budete zase v klidu. A to je přesně to, co ve vztahu každý z páru potřebuje – být v pohodě a nestresovat se. Proto se takové svazky uzavírají. Važte si toho a nešlapte si sami po štěstí.