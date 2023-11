Vneste si do života radost. Začněte tím, že budete žít přítomností

Jistě znáte rčení „jaké si to uděláte, takové to máte“. Což platí také o tom, jaký prožijete den. Teď pravděpodobně namítnete, že to není tak úplně pravda, protože některé věci prostě neovlivníte, i kdybyste se na hlavu stavěli.

Jako třeba dopravní zácpu, kvůli níž přijdete pozdě do práce, naštvaného šéfa, co si nepokrytě vylévá mizernou náladu na svých podřízených, nebo pětku z diktátu, kterou přinese ze školy váš potomek, přestože jste si s ním několik předchozích večerů opakovali vyjmenovaná slova až do totálního vyčerpání. Máte pravdu, jenže v tom to právě vězí!

Většina lidí totiž soustředí svou pozornost v první řadě na to, co se jim nelíbí nebo nedaří, co je připravuje o nervy a rozpaluje doruda. Jako by ani neexistovalo nic jiného. Často si tak kvůli jediné mrzutosti pokazíme celý den, během kterého jsme zažili také spoustu milých a příjemných věcí.

My však místo toho, abychom bychom na ně zaměřili svou pozornost, omíláme stále dokola jako mantru ten jediný neúspěch, až tím sami sebe dokonale otrávíme.

A potvrdíme si své přesvědčení o tom, jak je ten život těžký. Řekněte sami, není to pošetilost?

Štěstí je věcí okamžiku

Je známo, že pocit spokojenosti a štěstí se skládá z nespočtu drobných radostí, které často bývají dílem okamžiku. Ten však nejsme schopni postřehnout, když nám hlavou víří samé negativní myšlenky.

Vtip (nebo spíš ironie) je však v tom, že tento způsob uvažování je nám mnohem přirozenější než ten opačný. Máme zkrátka v povaze vidět na všem hlavně to špatné či nevýhodné, zatímco to hezké a příjemné bereme tak nějak automaticky, nebo si toho v každodenním shonu ani nevšimneme.

A tak nám uniká spousta krásných chvilek, kterých v životě není málo, na to vemte jed. Kdybyste si je večer sepsali na papír, možná že byste se nestačili divit, jak je váš život nádherně barevný a zalitý sluncem.

Ostatně, tento postup doporučuje i většina psychologů. Radost je totiž dovednost jako kterákoli jiná a potřebuje trénovat. Pravidelné zapisování toho, co vás během dne potěšilo, je ideálním způsobem, jak s tímhle tréninkem začít.

Ztište ten věčný kolovrátek v mysli

Mnozí z nás pěstují také další nešvar – žijí myšlenkami v budoucnosti. Sní o tom, jaké to bude, až dostaví dům, pořídí si nové auto nebo konečně vyrazí na exotickou dovolenou. Opájejí se vzletnými představami, a přitom třeba popíjejí fantastické latte, aniž jim dochází, že radost se ukrývá právě v tomto okamžiku, ve chvilce klidu, v půvabném porcelánovém šálku, v lahodné chuti a vůni jejich oblíbené kávy.

Neurověda už dávno prokázala, že když soustředíme svou pozornost na „tady a teď“ a začneme naplno vnímat své smysly, kolovrátek v mysli se ztiší, nebo se úplně zastaví a my prožijeme všeobjímající pocit zklidnění.

A ruku v ruce s ním přijde i radost. Obklopí nás a prostoupí jako hřejivý oceán, na jehož hladinu se blaženě položíme a necháme se volně unášet vlnou klidu a pohody. K radosti nepotřebujeme žádné velké události nebo událost extrémní, adrenalinové zážitky, jak si mnozí myslí. Stačí málo. Ztišit se a obrátit pozornost k přítomnosti.

Darujte si potěšení

Pokud přesto máte pocit, že byste v tomto směru měli být aktivnější, zkuste si dát třeba předsevzetí, že každý den uděláte radost někomu druhému. Energie radosti je totiž jako bumerang, který se k vám znovu vrátí, a to s mnohem větší silou.

Přineste třeba kolegyni kávu, pomozte starší paní při nastupování do autobusu, usmějte se na unavenou prodavačku a popřejte jí hezký zbytek dne, zavolejte kamarádce, která se právě rozvádí, a řekněte jí, že jste tady pro ni, kdykoli vás bude potřebovat. Možností je nekonečně mnoho.

A pak si cestou z práce kupte něco, co vás potěší. Něco půvabného a hlavně nepraktického. Něco čistě pro radost. Romantickou vonnou svíčku, keramického andílka, srdíčko z růženínu, nebo třeba krabičku belgických pralinek. A smlsněte si na nich zcela bez výčitek!